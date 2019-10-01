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Rum Mahkemesi’nden Türkiye aleyhinde tazminat kararı

Lefkoşa Rum Kesimi’nde toplanan “Girne Kaza Mahkemesi”nin, Türkiye aleyhinde 71 milyon Euro’luk tazminat kararı verdiği bildirildi.

Rum Mahkemesi’nden Türkiye aleyhinde tazminat kararı

Lefkoşa Rum Kesimi’nde toplanan “Girne Kaza Mahkemesi”nin, Türkiye aleyhinde 71 milyon Euro’luk tazminat kararı verdiği bildirildi.

01 Ekim 2019 Salı 09:23
Rum Mahkemesi’nden Türkiye aleyhinde tazminat kararı

Lefkoşa Rum Kesimi’nde toplanan “Girne Kaza Mahkemesi”nin, Türkiye aleyhinde 71 milyon Euro’luk tazminat kararı verdiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Yoannis Sekersavvas ve kardeşinin, KKTC taşınmazlarıyla ilgili kullanım kaybı nedeniyle dava açtıklarını ve sonuçlanan davadan, Türkiye aleyhinde 71 milyon Euro’luk tazminat kararı çıktığını yazdı.
Gazete, davayla ilgili dosyanın Türkiye’ye iletildiğini; ancak Türkiye’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile herhangi bir diplomatik, siyasi, ekonomik ve adli ilişkisi bulunmadığını belirterek belgeleri geri gönderdiğini kaydetti.

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Haberde, mahkeme sürecinde Rum Başsavcı’dan da “arzu ederse” konuyla ilgili görüşünü belirtmesinin talep edildiği, ancak Başsavcı’nın bu tip prosedürlerde yer almasının uygun olmadığını bildirdiği ifade edildi.

 

Son Güncelleme: 01.10.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
Rum Türkiye Tazminat
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