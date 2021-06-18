Rum Lider ameliyat olacak

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e bugün kifoplasti (omurganın travmaya bağlı ve patolojik kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntem) operasyonu yapılacağını yazdı.

Operasyonun kısa sürmesinin hesaplandığını belirten gazete Anastasiadis’in müdahalenin ardından bu akşam ya da en geç yarın taburcu olmasının da beklendiğini yazdı.



