Rum kolluk güçlerinin elektroşok cihazı kullanması gündemde

Rum Adalet Bakanlığı, Rum polis, asker ve diğer kolluk güçlerinin elektroşok cihazlarını (tasers) kullanabilmesine imkan veren bir yasa tasarısını Rum meclisine sundu.

Fileleftheros gazetesi, Rum Adalet Bakanlığı’nın dün Rum Meclisi’ne gönderdiği yasa tasarısında, özellikle Rum polisi ve kaçak avla mücadele birimleri gibi kolluk kuvvetlerinin elektroşok veren silah kullanımına izin verilmesinin talep edildiğini yazdı.

Söz konusu yasa tasarısıyla ayrıca, aile içi şiddet olaylarından hüküm giymiş kişilerin av tüfeği bulundurmasına da yasak getirilecek.

