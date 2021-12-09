Rum kesiminin “Grilloumi Burger"e yaptığı itiraz kabul edilmedi

Alithia ve Haravgi gazeteleri, AB Genel Mahkemesi’nin, Rum kesiminin aynı tescil konusunda AB Fikri Mülkiyet Ofisi aleyhinde yaptığı ayrı bir başvuru konusunda ise, yeme-içme hizmetleri tarafından kullanıldığı zaman ürünün menşesi konusundaki karışıklığın göz ardı edilemeyeceği, çünkü halkın bunun Kıbrıs menşeli bir hellim olabileceği değerlendirmesinde bulunduğunu iletti.

Gazete, Avrupa Genel Mahkemesi’nin ilgili basın bültenlerine dayandırdığı haberinde, üç konunun da, “Grilloumi Burger” ismi konusunda “Fontana Food AB” isimli İsveç şirketi tarafından 25 Ekim 2016 tarihinde AB Fikri Mülkiyet Ofisi’ne yapılan tescil başvurusuyla ilgili olduğunu yazdı. Gazete, tescilin, 29 ve 30 numaralı sınıflar ile yemek hizmetleriyle alakalı 43 numaralı sınıfa giren ürünlerle alakalı olduğunu kaydetti.

Rum kesiminin, 2 Şubat 2017 tarihinde, hellimin marka işareti temelinde, yukarıda bahsedilen 3 sınıfta da tescilin durdurulmasını istediğini kaydeden gazete, bunun 1992 yılında tescil edilip taze ve olgun hellimle ilgili olan ayrı bir statü olduğunu, aynı zamanda geçen yıl onaylanan korumalı menşe adı statüsünden de farklı olduğuna dikkat çekti.

Gazete, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin, Rum kesiminin gerek 29 ve 30 numaralı sınıflara ilişkin ürün isimleri, gerekse bu ürünlerin yeme-içme yerlerinde kullanımına ilişkin itirazlarını 2018 yılının Mayıs ayında reddettiğini kaydetti. Gazete, Rum kesiminin 2018 yılının Temmuz ayında bu kararlara itiraz ettiğini, bunların da 2019 yılının Mayıs ve Haziran aylarında reddedildiğini belirtti.

Gazete, AB Fikri Mülkiyet Ofisi’nin birinci durumla ilgili düşüncesinin “birbiriyle çakışan markalar arasında karışıklık yaşanması tehlikesi olmadığı ve daha önceki işaretlerin güçlü bir ayırt edici özellik kazanmadığı” şeklinde olduğunu kaydetti. Ofisin ikinci durumla ilgili düşüncesinin ise “birbiriyle çakışan markalar arasında karışıklık yaşanması tehlikesi olmadığı çünkü farklı ürün ve hizmetleri kapsadıkları ve Grilloumi kapsamındaki hizmetler arasındaki tamamlayıcı ilişki yüzünden beslenme ürünleriyle benzer sayılması durumunda, peynirlerle ilgili olarak böyle bir ilişkinin varlığının tespit edilemediği” yönünde olduğu belirtildi.

Gazete, Rum kesiminin bu iki durumla ilgili olarak AB Fikri Mülkiyet Ofisi aleyhinde 2019 yılının Ağustos ayında AB Genel Mahkemesi’ne başvurduğunu ve mahkemenin de kararlarını dün açıkladığını ekledi.