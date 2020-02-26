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Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar

Rum tarafında, devlet tarafından ulusal güvenlik açısından tehdit olarak görülen ve diğer devletlerin birimleri tarafından da terör zanlısı olarak addedilen bir kişinin, artık Rum kesiminde serbest bir şekilde dolaştığı haber verildi.

Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar

Rum tarafında, devlet tarafından ulusal güvenlik açısından tehdit olarak görülen ve diğer devletlerin birimleri tarafından da terör zanlısı olarak addedilen bir kişinin, artık Rum kesiminde serbest bir şekilde dolaştığı haber verildi.

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:08
Rum kesiminde terör zanlısını serbest bıraktılar
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Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Mahkemesinin kararından da ortaya çıkanın, bunun, devletin bahse konu kişinin siyasi sığınma için yaptığı başvuruyu 13 aydır incelememesi aynı zamanda Rum Yönetiminin mahkemeye, bu kişinin, devlet güvenliği açısından tehdit olarak, tutukluluğunun sürmesini haklı çıkaracak bilgileri sunma konusundaki isteksizliğinden kaynaklandığını yazdı.
Gazete, haberde sözü edilen kişinin Marakeş uyruklu olduğunu, burada doğduğunu ve hem Marakeş hem Fransız vatandaşı olduğunu, öte yandan 2018 yılının Aralık ayında Kuzey Kıbrıs üzerinden Güney Kıbrıs’a gittiğini iddia etti.
Şahsın 10 Ocak 2019 tarihinde Rum Yönetimine siyasi sığınma başvurusunda bulunduğunu kaydeden gazete, daha sonra bu kişinin adının, işbirliği yapılan bir ülkenin veri tabanında terör zanlısı olarak tespit edildiğini ifade etti.
Aynı gün şahıs aleyhinde ulusal güvenlik sebepleriyle tutuklama emri çıkarıldığını ve şahsın o günden bu yana Mennoya’daki yabancı tutukevinde tutulduğunu ifade eden gazete, şahsın Yüksek Mahkeme nezdinde girişimde bulunduğunu ve hemen serbest bırakılmasını istediğini iletti.

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Terör zanlısı kişinin bunu başardığını, çünkü bu kadar uzun zamandır yasadışı bir şekilde alıkonulduğunun tespit edildiğini yazan gazete, Rum Yönetiminin, mahkeme karşısında, bu kişinin uzun süreli gözaltında tutulmasına ilişkin kararın meşruluğunu destekleyebilecek herhangi bir unsur koymadığını kaydetti.
Gazete, mahkemenin bu koşullar altında şahsın gözaltında tutulmasının yasadışı olduğunu değerlendirdiğini ve hemen serbest bırakılmasını emrettiğini ekledi.

 

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Son Güncelleme: 26.02.2020 13:35
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Rum Kesiminde Terör Zanlısını Serbest Bıraktılar
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