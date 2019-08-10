banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
264.395
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.6053
EURO
6.1516
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI!
Ev arkadaşının parasını çaldı!
EV ARKADAŞININ PARASINI ÇALDI!
KIB-TEK: “Bayram süresince bakiye borç nedeniyle kesinti yapılmayacak”
KESİNTİ YAPILMAYACAK
Hava durumu
UYARILARA DİKKAT!
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Rum kesiminde kundaklama

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir araba galerisi kundaklandı, teşhirdeki araçlarda on binlerce Euro’luk hasar meydana geldi.

Rum kesiminde kundaklama

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir araba galerisi kundaklandı, teşhirdeki araçlarda on binlerce Euro’luk hasar meydana geldi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:13
Rum kesiminde kundaklama

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir araba galerisi kundaklandı, teşhirdeki araçlarda on binlerce Euro’luk hasar meydana geldi.

banner317
Politis’in haberine göre, dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayın faili, galerinin güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında saat 02.30’da elinde plastik bidon ile galeriye giren yüzü maskeli bir adamın arabaların üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği görülüyor.

Kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilen araç tamamen, yanında park halinde bulunan iki araç da kısmen yandı.

Son Güncelleme: 10.08.2019 12:35
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kundaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”
“kıbrıs’taki Doğal Gaz Yataklarıyla İlgili Altın Çağ”
Liderler Dün Bir Araya Geldi
Liderler Dün Bir Araya Geldi
Yatırımcılara yeni vatandaşlık kriterleri konusunda karışıklık
Yatırımcılara yeni vatandaşlık kriterleri konusunda karışıklık
Ticari denge açığı
Ticari denge açığı
Hristofyas’ın mezarını yağmaladılar
Hristofyas’ın mezarını yağmaladılar
23. Isaak-Solomu yürüyüşü
23. Isaak-Solomu yürüyüşü
AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti
AB “ariadne interconnector” projesine finansı reddetti
Rum Siyasi Partiler Liderler Görüşmesini Değerlendirdi
Rum Siyasi Partiler Liderler Görüşmesini Değerlendirdi
Dolandırıcılar Natalie’nin cenazesinden yararlanmaya çalıştı
Dolandırıcılar Natalie’nin cenazesinden yararlanmaya çalıştı
Akıncı’nın görüşme sonrası açıklaması Rum basınında
Akıncı’nın görüşme sonrası açıklaması Rum basınında

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim