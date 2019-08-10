Rum kesiminde kundaklama

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir araba galerisi kundaklandı, teşhirdeki araçlarda on binlerce Euro’luk hasar meydana geldi.

Politis’in haberine göre, dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayın faili, galerinin güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında saat 02.30’da elinde plastik bidon ile galeriye giren yüzü maskeli bir adamın arabaların üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdiği görülüyor.

Kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verilen araç tamamen, yanında park halinde bulunan iki araç da kısmen yandı.