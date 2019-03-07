Rum kesiminde kooperatiflerin çökmesiyle ilgili araştırma raporu yayımlandı

Rum kesiminde, kooperatiflerin çökmesiyle ilgili olarak hazırlanan ve birçok kişiye sorumluluk yükleyen 844 sayfalık rapor dün yayımlanırken, Rum gazeteleri de raporla ilgili haberlerine bugün manşetlerinden ve iç sayfalarından geniş bir şekilde yer verdiler.

Alithia gazetesi “Kooperatiflerin Çökmesi- Rapor Birçok Kişiyi Yakıyor” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, araştırma komitesinin raporunun kooperatiflerin çökmesiyle ilgili olarak birçok kişiye sorumluluk yüklediğini yazdı.

2014 sonrası için en büyük sorumlulukların Rum Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis ile Kooperatif Merkez Bankası eski genel müdürü Nikolas Hacıyannis’e atıldığını belirten gazete, Haciyannis için olası hukuki ve cezai sorumluluklarla ilgili suçlamalarda bulunulduğunu ifade etti.

Rum tarafındaki muhalefet partilerinin Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis’in istifasını istediklerini, Yeorgiadis’in ise suçlamaları kabul etmediğini yazan gazete, DİSİ partisinin ise Yeorgiadis’e “kalkan” olduğunu kaydetti.

Kamuoyunu yanılttığı gerekçesiyle Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e de siyasi sorumluluk yüklenmekte olduğunu belirten gazete, raporda, meclise, siyasi partilere ve bütün geçmiş hükümetlere ve bazı diğer isimlere de sorumluluklar yüklendiğini ifade etti.

Raporun, hiçbir hükümetin kooperatiflerin problemleriyle mücadele edilmesi için radikal önlemler almaya cesaret etmediğini vurguladığını ileten gazete, raporda “durumun tarif edilmesi için basmakalıp bir ifade kullanıldığı, bunun ise kooperatiflerin otomatik pilotla gitmeye bırakıldığı” şeklinde olduğunu ekledi.



