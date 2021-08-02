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Rum kesimi Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunu BM Genel Kurulu'na taşıyacak

Gerek Kıbrıs sorunu gerek kapalı Maraş’taki faaliyetlerde önemli bir gelişme olup olmadığının New York’taki BM Genel Kurulu ve AB Dış Konular Konseyi’nde görüşüleceği, ayrıca Almanya’daki seçimlerin de belirleyici olacağı ve Rum diplomasisinin bu yönde hareket etmekte olduğu bildirildi.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30
Rum kesimi Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunu BM Genel Kurulu'na taşıyacak

Politis, “Sonraki Durak BM Genel Kurulu” başlıklı haberinde Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunun “yaz uykusuna” girmekte olduğunu, bir sonraki önemli randevunun da Eylül’ün son on gününde BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta olacağını, Türkiye’ye Maraş konusunda verilen sürenin biteceği Ekim ayında da AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplanacağını yazdı.

Habere göre 21-28 Eylül’deki BM Genel Kurulu’nda Genel Sekreter Antonio Guterres’in, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin lider veya üst düzey yetkililerinin de hazır bulunacak olmasından yararlanarak somut hareketlerde bulunması isteniyor. Bu çerçevede ya Tatar ve Anastasiadis ile ortak bir görüşme veya üç garantörün de katılımıyla daha geniş bir görüşme yapılması olasılık dahilinde görülüyor.

Gazeteye göre Almanya’nın Türkiye-AB ilişkilerine karşı gelecekte takınacağı tavrı belirleyeceğinden, Almanya’da yapılacak seçimler de kendine özgü bir ilgi çekiyor. Ekim’deki AB Dış Konular Konseyi’nde ise AB’nin durum değerlendirmesi yapması ve Türkiye’nin Avrupa geleceği hakkında karar vermesi için Türkiye’nin Maraş konusunda AB’nin tanıdığı süreye yanıtı ve Guterres’in New York temaslarının sonucu değerlendirilecek. Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye’nin faaliyetlerini engelleme çabalarının sona ermediğini açıkladı.

Fileleftheros’a göre Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis kapalı Maraş’taki faaliyetlere karşı üç güçlü kararı elde etmek için yoğun bir hareketlilik sergilemeleri gerektiğine işaret ederek, aynı gayretle devam ettiklerini söyledi.

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Gazetenin “Devamı Da Aynı Derecede Zor… Lefkoşa Türk Faaliyetleri Konusunu Canlı Tutmak İçin Koşturmaya Devam Ediyor” başlıklı haberine göre Baf’ın Yeroşibu köyünde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Hristodulidis, Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözüm zeminini değiştirme hedefini gözden kaçırmamaları gerektiğini, bu nedenle de meseleyi “canlı tutmalarının” şart olduğunu savundu.

Habere göre Kıbrıs sorununun çözüm zeminin değiştirilmesini reddeden Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı ile AB açıklamasının Rum tarafı açısından “güçlü arka plan” teşkil etse de İngiltere’nin BM Güvenlik Konseyi’nde, Almanya’nın da Avrupa Birliği içerisinde sergilediği tavır, daha sonra “yapması gerekenler açısından rahatlamaması gerektiğini” gösteriyor.

Gazetenin BM ve AB’den ilgili kararların çıkarılması “yükünü omuzlayan” diye nitelendirdiği Hristodulidis, “Ne Güvenlik Konseyi’nin başvurumuza tepkisi, ne 27’lerin açıklaması, ne Barış Gücü’nün görev süresini uzatan kararın içeriği ile çabamız biter. Bunlar, değerlendirdiğimiz araçlardır ve elbette çabamız devam edecek” dedi.

Hristodulidis, kapalı Maraş’taki emrivakilerin geri alınması ve Kıbrıs özlü müzakerelerinin uzlaşılmış zeminde yeniden başlaması konusunun “uluslararası gündemde canlı tutulması, büyük resmin, Türkiye’nin gerek kapalı Maraş’ta, gerek denizde yürüttüğü faaliyetlerin, müzakere zeminini değiştirme hedefi taşıdığının gözden kaçırılmaması gerektiğini” de söyledi.

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Son Güncelleme: 02.08.2021 11:12
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs SorunuHristodulidisMaraş Açılımı
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