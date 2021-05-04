Rum İtfaiyesi Paskalya yangınlarına yetişemiyor…

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, son 24 saat içerisinde (2/3 Mayıs) gençlerin paskalya nedeniyle yaktığı büyük ateşler ve kullandıkları çatapatlar nedeniyle Lefkoşa’nın Rum kesiminde 60, Limasol’da 30, Larnaka’da 18, Baf’ta 13 ve Mağusa bölgesinde 4 olmak üzere toplam 129 yangına müdahale edildi.

İngiliz üsler bölgesi içerisinde kalan köylerde gençler ile üs polisi arasında amansız bir yarış yaşandı. Üs polisi gençlerin yakmak üzere hazırladığı otun tepeciklerini dağıttı ancak gençler bu tepecikleri yeniden oluşturarak ateşe verdi.

Limasol’da bir polis aracı, gençler tarafından atılan molotof kokteyli ile ateşe verildi.

Polis içerisinde örgütlü sendika gençlerin polise yönelik şiddet faaliyetlerini kınadı ve bütün makamlardan, sorumluluk almasını istedi.