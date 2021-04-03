banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Rum İnek Besicilerinden hellimin tesciline tepki

Rum tarafındaki “İnek Besicileri Örgütü” POA, hellimin, ortaya konulan standartlarla “menşe ismi korumalı ürün” olarak tescil edilmesine karşı olduğunu ifade etti.

03 Nisan 2021 Cumartesi 14:00
Rum İnek Besicilerinden hellimin tesciline tepki
banner337

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, POA açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın ticari olarak en çok ihraç edilebilen tarımsal ürünü hellimin tescilinin üretim zinciriyle alakalı sonuçlarının yıkıcı olacağını ve bunun ne yazık ki artık çok geç olduğu zaman ortaya çıkacağını savundu.
POA, ürünün, hayvanların beslenmesi ve cinslerinde kabul edilemez kısıtlamalar olmadan, üretim ve ticaret konusunda yıllardır takip edilen uygulamalarla tescil edilmesi gerektiğine inanıyor. POA ayrıca ürünün koyun veya keçi sütü, ya da keçi ve koyun sütünün inek sütüyle karışımından veya bununla karıştırılmadan üretilmesine izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

banner341
           
 

banner360
Son Güncelleme: 03.04.2021 14:24
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKktcHallumiHellim TesciliHellim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlara büyük ilgi
Güney Kıbrıs’a yönelik uçuşlara büyük ilgi
Çiftçilere 5 Milyon Euro tarım tazminatı
Çiftçilere 5 Milyon Euro tarım tazminatı
İçişleri Bakanının imzası sahtelenip yabancılara yasadışı oturma izni sağlandı
İçişleri Bakanının imzası sahtelenip yabancılara yasadışı oturma izni sağlandı
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde tespit edilen vakalarda patlama
Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde tespit edilen vakalarda patlama
AİHM, Türkiye’ye 14 Mayıs’a kadar süre verdi
AİHM, Türkiye’ye 14 Mayıs’a kadar süre verdi
Anastasiadis, Michel ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi
Anastasiadis, Michel ile telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı tırmanıyor
Güney Kıbrıs'ta vaka sayısı tırmanıyor
Güney Kıbrıs dün turizme açıldı
Güney Kıbrıs dün turizme açıldı
Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka
Güneyde koronavirüsten 4 can kaybı, 309 yeni vaka
Ayrelli toplamaya gitti, tecavüze uğradı
Ayrelli toplamaya gitti, tecavüze uğradı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim