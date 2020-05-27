Rum İçişleri Bakanlığı’ndan göçmenlerle ilgili açıklama

Alithia gazetesine göre Rum İçişleri Bakanlığı, “Antifa Leukoşa” isimli sözde anti-otoriterlerin, Kokkinotrimithia’daki “Purnara İlk Kabul Merkezi” dışında gerçekleştirdikleri eylemi değerlendirerek Bakanlık olarak ülkenin gettolaştırılmasına son vermeye kararlı olduğunu kaydetti.

Rum İçişleri Bakanlığı, ülkede anarşi olaylarının devam etmesine izin vermeyeceğini, diğer bölgelerin gettolaştırılmasını görmek istemediğini de belirtti.

Ülkede bulunan çok sayıdaki mültecinin siyasi sığınma taleplerinin incelenmesinin ve ülkelerine gönderilmelerinin hızlandırılmasıyla birlikte, sürecin yönetilmesi için üstün bir çaba sarf edilirken bazı kişilerin durumu raydan çıkarmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, yasalar ve insan hakları korunarak, sadece bunlara saygı duyanların ülkede misafir edilebileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Purnara Kabul Merkezi’”nde, sağlık nedeniyle kısıtlanan, ilgili belgelerinin incelenmesini bekleyen ya da siyasi sığınma başvurusunda bulunma niyetinde olan kişilerin kaldığına da dikkat çekildi.