Rum İçişleri Bakanı Petridis’ten Maraş konulu açıklama

“MARAŞ’IN MÜLKİYET DURUMU NETTİR”

Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis, Maraş konusunda yaptığı yazılı açıklamada, Maraş’taki mülkiyet durumunun yeterince açıklığa kavuşturulduğunu ve kentin yasal sahiplerine ait olduğunu iddia etti.

Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Petridis açıklamasında ayrıca Türk tarafının Maraş’la ilgili yönlendirmelerinin devamında, kentin Evkaf’ın malı olduğunu ispatlamaya çalıştığını kaydetti.

Gazeteye göre Petridis “Bunu yaparken, mülkiyet durumunun tartışmasız bir şekilde tapu kütüklerinde ve Mağusa Bölgesi Tapu Dairesi arşivinde belgelenmiş olduğu konusunda sessiz kalıyorlar” iddiasında da bulundu.

Açıklamasında “Eğer bir açıklığa kavuşturma çabası hakkında konuşmak istiyorlarsa, bu kütüklerin ve arşivlerin açık bir şekilde kullanımına izin vermeleri gerekmektedir” ifadesini kullanan Petridis, “Kıbrıs’ın taşınmaz mülklerinin bütün tarihinin ve gerçek kullanıcılarının, bunlarla ortaya çıkacağını” öne sürdü.

Kıbrıs’taki taşınmaz mülklerin tarihinin Kıbrıs’ın 1571’de Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesi, 1858’deki Osmanlı Arsa Kanunu veya Kıbrıs’ın 1878’de İngiltere’ye kiralanmasıyla başlamadığını da öne süren Petridis, “Kıbrıs’ın toprağının, yaptıkları fetihlerin kendilerine mülkiyet sahipliği de sağladığını düşünenlere değil, bu memleketin daimi sakinlerine ait olduğunu” savundu.

Kıbrıs’ın tapu kütükleri ile tapu arşivinin bu tarihi kayda geçirildiğini de ileri süren Petridis, herkesin buna saygı duyması gerektiğini söyledi.