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Rum İçişleri Bakanı Nuris: “bugün Ülkede 6 Bin 611 Mülteci Var”

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ta, bugün, 6 bin 611 mültecinin bulunduğunu açıkladı.

Rum İçişleri Bakanı Nuris: “bugün Ülkede 6 Bin 611 Mülteci Var”

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ta, bugün, 6 bin 611 mültecinin bulunduğunu açıkladı.

28 Aralık 2019 Cumartesi 10:20
Rum İçişleri Bakanı Nuris: “bugün Ülkede 6 Bin 611 Mülteci Var”

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Güney Kıbrıs’ta, bugün, 6 bin 611 mültecinin bulunduğunu açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, bir radyo kanalına konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.

Habere göre Nuris, Lefkoşa surlar içi (güneydeki) bölgesindeki dekonfrantasyon hattı üzerinde, polis ve Rum Milli Muhafız Ordusu’nın (RMMO) ortak devriye yapma kararının ardından mülteci sorununun “askerileştirildiğine” dair yapılan yorumlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Nuris, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akını konusunda da SOS verirken, bu konudaki yardım çağrısı karşısında AB’nin tutumundan dolayı hayal kırıklığı ve üzüntü duyduklarını belirtti.

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Güney Kıbrıs’ta, 2018 yılında 4 bin 800 mülteci bulunurken 2019 yılında bu rakamın 6 bin 611’e yükseldiğini ifade eden Nuris, kabul alanları ve siyasi sığınma için başvuruların incelenmesine yönelik olarak bunların ele alınması konusunun bulunduğuna da dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesine göre Nuris, 6 bin 611 mülteciden çoğunun, Suriye’den (2 bin 200), Gürcistan(bin 500), Hindistan’dan (bin 280), geriye kalanların ise Kamerun, Bangladeş ve Pakistan’dan olduğunu ifade etti.

Nuris, Güney Kıbrıs’a yasa dışı giriş yapan 6 bin 611 ile yasal giriş yapan 4 bin 285 kişinin siyasi sığınma talebinde de bulunduğunu belirtti.

(FK/ŞEB)

 

Son Güncelleme: 28.12.2019 13:37
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