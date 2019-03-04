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Rum hükümetinden KKTC’ye yeniden yerleşenlere 2 bin Euro destek

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Kıbrıslı Rumlara yapılan maddi yardımlara ilişkin iki yeni düzenleme yapılması kararını aldı.

Rum hükümetinden KKTC’ye yeniden yerleşenlere 2 bin Euro destek

Lefkoşa, 4 Mart 19 : Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Kıbrıslı Rumlara yapılan maddi yardımlara ilişkin iki yeni düzenleme yapılması kararını aldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Rum hükümetinden KKTC’ye yeniden yerleşenlere 2 bin Euro destek

Rum Bakanlar Kurulu, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan Kıbrıslı Rumlara yapılan maddi yardımlara ilişkin iki yeni düzenleme yapılması kararını aldı.
Fileleftheros gazetesi, KKTC’de ikamet eden ve “mahsurlar” olarak adlandırılan kişilere yapılan yardımlara ilişkin yeni düzenlemelere gidildiği ve “yeniden yerleşenler” şeklinde bir ifadenin mevcut destek planına eklendiğini yazdı.
Gazete, KKTC’de ebeveynlerinin köylerine yeniden yerleşerek “kendi arazileri” üzerinde tarım yapmak isteyen kişilerin nitelendirildiği “yeniden yerleşenler” statüsüne girenlere, bazı kriterleri karşılamaları durumunda 2 bin Euro tutarında ödenek verilmesinin öngörüldüğünü belirtirken; yeniden yerleşen kişilerin sahip oldukları arazi vs karşılığında alacakları ödeneklere ilişkin koşullara da haberinde ayrıntısıyla yer verdi.
 

Son Güncelleme: 04.03.2019 17:29
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