Rum hükümeti ve bazı partilerden açıklama

Fileleftheros gazetesi “Hükümet Mesafesini Koruyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına yer verdi.
Açıklamasında, Rum hükümetinin “Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin seçilmesi sürecine herhangi biri tarafından müdahalede bulunulmaması gerektiğine” dair tezini ifade eden Kusios, “Kıbrıs Türk toplumu liderinin seçilmesi sürecine hiçbir şekilde müdahale etmemenin tutarlı tezleri olduğunu” söyledi.
Gazeteye göre DİSİ ise açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin tutumundan ötürü tehlikede olanların yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, bizzat Kıbrıslı Türklerin de tehlikede olduğunun farkına varması gerektiğini” ileri sürerken; DİKO, “Türkiye Akıncı’ya bu şekilde davrandığı zaman, aralarından herhangi birinin, kendilerini potansiyel tehlike ve/veya düşman olarak addeden Türkiye’nin, kendilerine ne yapacağının farkına varabileceği ve anlayabileceği” iddiasında bulundu.