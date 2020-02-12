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Rum hükümeti ve bazı partilerden açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türk yetkililerinin açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ederken, Rum hükümeti ile bazı Rum siyasi partileri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rum hükümeti ve bazı partilerden açıklama

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Türk yetkililerinin açıklamaları, Rum basınında geniş bir şekilde yer bulmaya devam ederken, Rum hükümeti ile bazı Rum siyasi partileri de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 07:45
Rum hükümeti ve bazı partilerden açıklama

Fileleftheros gazetesi “Hükümet Mesafesini Koruyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, Rum hükümetinin “Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin seçilmesi sürecine herhangi biri tarafından müdahalede bulunulmaması gerektiğine” dair tezini ifade eden Kusios, “Kıbrıs Türk toplumu liderinin seçilmesi sürecine hiçbir şekilde müdahale etmemenin tutarlı tezleri olduğunu” söyledi.

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Kusios “buna rağmen, Hükümetin tezinin, seçilecek olan liderin, diyaloğun hali hazırda üzerinde mutabakata varılanlar temelinde sürmesinden ve müzakerelerin (BM Genel Sekreterinin de katılımıyla Berlin’de gerçekleştirilen üçlü görüşmenin de sonucu olduğu şekilde) Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasından yana olmasını arzu ettiklerini” kaydetti.

Gazeteye göre DİSİ ise açıklamasında, “Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin tutumundan ötürü tehlikede olanların yalnızca Kıbrıslı Rumların değil, bizzat Kıbrıslı Türklerin de tehlikede olduğunun farkına varması gerektiğini” ileri sürerken; DİKO, “Türkiye Akıncı’ya bu şekilde davrandığı zaman, aralarından herhangi birinin, kendilerini potansiyel tehlike ve/veya düşman olarak addeden Türkiye’nin, kendilerine ne yapacağının farkına varabileceği ve anlayabileceği” iddiasında bulundu.

                          

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Son Güncelleme: 12.02.2020 11:01
Anahtar Kelimeler:
Rum Basını Akıncı Tepkiler
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