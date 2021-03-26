Rum hükümeti Limasol’daki cami saldırıyı kınadı

Rum haber kaynaklarına göre, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios dün akşam yaptığı açıklamada, hükümetin, bazı “akılsızların” sözde vatanseverlik bahanesiyle yaptıkları bu eylemlerle gerek ibadet yerlerine, gerekse ilkeler ve idealleri önde tutarak vatanı koruyup yücelten kahramanların kendilerine öğrettiği vatanseverlik kavramına hakaret etmelerini şiddetle kınadığını kaydetti.

Bu gibi kötü niyetli eylemlerin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması ve vatanın yeniden birleşmesi için gösterdikleri çabalar çerçevesinde oluşmasını arzu ettikleri olumlu ortama katkıda bulunmadığını belirten Kusios, bu tip eylemlere hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.





