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Rum Hükümeti ile AKEL Arasında Vatandaşlıklar Konusunda Anlaşmazlık

Rum tarafında, yatırım programı çerçevesinde verilen pasaportlarla vatandaş yapılan kişiler konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor.

04 Eylül 2020 Cuma 11:13
Rum Hükümeti ile AKEL Arasında Vatandaşlıklar Konusunda Anlaşmazlık
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 Rum tarafında, yatırım programı çerçevesinde verilen pasaportlarla vatandaş yapılan kişiler konusunda yaşanan tartışmalar sürüyor.

Alithia gazetesi “140 Sorunlu Durumla İlgili Liste” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, Rum Yönetimi eski başkanlarından merhum Dimitris Hristofyas döneminde gerçekleştirilen vatandaşlıklar konusunda karşı saldırıya geçtiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanlığının, hükümet sözcüsü Kiriakos Kusios aracılığıyla karşı saldırıya geçtiğini ve Kusios’un Hristofyas’ın başta olduğu 2008-2012 yılları dönemindeki 140 sorunlu vatandaşlıkla ilgili bir listeye atıfta bulunduğunu yazan gazete, Kusios’un bu listenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis’in 18 Ağustos’ta siyasi parti başkanlarına gönderdiği mektuba iliştirildiğini söylediğini de iletti.

Gazeteye göre Kusios, mektubun, bu tarz olayların geçmişte de olduğunu gösterme amacı taşıdığını belirtti.

Konu hakkında dün Rum Başkanlık Sarayı’nda yaptığı açıklamada, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Rum Yönetimi Başkanı tarafından kendilerine gönderilen ve 2008-2012 yılları döneminde yapılan vatandaşlıklarla ilgili listeyi göz önünde bulundurmadığının görüldüğünü dile getiren Kusios, Kiprianu’nun istemesi durumunda bu mektubu, mektuba eşlik eden şeylerle birlikte kamuoyuna açıklayabileceğini ifade etti.

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Hükümetin suskunluğunun hiçbir durumda zayıflık olarak algılanmaması gerektiğine de işaret eden Kusios, hükümetin, devletin çıkarlarını ölçüt alarak faaliyette bulunduğunu dile getirdi.

Mektubun içeriği konusundaki bir soruya karşılık ise, bunun gizli olduğunu belirten Kusios, hükümetin gizleyecek bir şeyi olmadığını ve endişeli olmadığını, bu yüzden de Başsavcı’ya bağımsız bir komite kurulmasını önerdiğini belirtti.

Haberde, El Cezire’ye sızdırılan belgelerin, Meclis’ten sızdırıldığının kesin olarak görüldüğü de belirtildi.

Gazeteye göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise açıklamasında, Rum hükümetinin, vatandaşlıklar konusundaki sorumluluklarını başkasına yüklemeye çalıştığını savundu.

Meselenin özünün, var olan çok doğru bir programın kötüye kullanılması olduğunu, aynı zamanda yolsuzluk meseleleri var olduğunu belirten Kiprianu, Rum Yönetiminin yurt dışındaki imajının hükümettekileri ilgilendirmediğini savundu.

Uluslararası anlamda zor durumda kalanın Rum Yönetimi değil, Anastasiadis-DİSİ hükümeti olduğunu ve bunların konuyla ilgili yanıtlar vermesi gerektiğini ifade eden Kiprianu, meclisten sızan bilgiler konusunda ise, meclis aleyhinde yapılmaya çalışılan şeyin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 04.09.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Rum Hükümeti Ile AKEL
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