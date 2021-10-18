banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt

Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşiye yanıt verdi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 11:30
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos’un dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisine atıfta bulunarak,Tatar’ın aslında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Kıbrıs Rum tarafının açıklamalarını “doğruladığını” savunduğunu aktardılar.

Habere göre Pelekanos, Tatar’ın söz konusu söyleşisinde “BM Genel Sekreteri’nin New York’taki yemekte uzlaşıldığı üzere özel bir temsilciyi henüz atamamasının sebebinin Kıbrıs Türk tarafı olduğunu da kabul ettiğini” savunarak “müzakerelerin yeniden başlamasının önündeki engelin Kıbrıs Türk tarafının tutumu olduğu, Genel Sekreter’in atama yapması durumunda ise Kıbrıs Türk tarafının görüşmeye katılmayı reddedeceği” iddialarında bulundu.

banner341
“Tatar’ın, müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına Güvenlik Konseyi’nin müdahil olmasını istemediğini net bir biçimde söylediğini” öne süren Pelekanos, “Kıbrıs Türk tarafının yasadışı rejimde egemen haklarının tanınması şeklindeki kabul edilemez değerlendirmelerinin benimsenmesi söz konusu dahi değildir” şeklinde konuştu.

Pelekanos, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin iki devletli çözüm önerisinin ne Kıbrıs Rum tarafı, ne AB ne de uluslararası toplum tarafından kabul edileceğini öne sürerek “Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyi kararları ve Doruk Anlaşmalarında öngörüldüğü şekliyle iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması amacına bağlı kalmayı sürdürdüklerini” ifade etti.

Pelekanos ayrıca, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’i ile kapalı bölge Maraş’taki sözde “yasadışı” faaliyetlerini engellemek adına her türlü girişimde bulunduklarını da sözlerine ekledi.

banner360
Son Güncelleme: 18.10.2021 11:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya
Rumların yüzde 17,6’sı fakirlik tehlikesiyle karşı karşıya
Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı
Petridis ile Dimitriu Türkiye'yi suçladı
Silvestros: "Çok isteyince engeller yok olur"
Silvestros: "Çok isteyince engeller yok olur"
Rum Yönetimi’nden “meb” konusunda Türkiye’ye iki öneri
Rum Yönetimi’nden “meb” konusunda Türkiye’ye iki öneri
Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için
Safepass uygulaması sadece tam aşılılar için
St Barnabas’ta ayin
St Barnabas’ta ayin
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir can kaybı, 99 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta Covid-19’dan bir can kaybı, 99 yeni vaka
Akel’den Kıbrıslı Türklere destek
Akel’den Kıbrıslı Türklere destek
Politis: “Özel temsilci atanmaması BM’deki iletişimsizlik ve kelime hatası”
Politis: “Özel temsilci atanmaması BM’deki iletişimsizlik ve kelime hatası”
Tatar’dan Kathimerini aracılığıyla mesaj
Tatar’dan Kathimerini aracılığıyla mesaj

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim