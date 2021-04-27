Rum hukukçulara göre tam kapanma anayasaya aykırı

Fileleftheros gazetesi, Rum Barolar Birliği’nin uygulanan tedbirlerin anayasaya uygunluğu konusunda açıklama yaptığını ayrıca Rum Sağlık Bakanlığına bağlı Bilim Kuruluna dahil olmayı talep ettiğini yazdı.

Habere göre Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis amaçlanan tedbirlerin, orantısız bir şekilde gereksiz ve tehlikeli olduğunu da söyledi.

Kliridis mecburi aşılamanın yanı sıra Kiliselerde aşı olduklarını göstermeleriyle birlikte 50 kişiye kadar kişinin ibadet etmesi şeklindeki tedbirin de anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Ahilleas Emilianidis, yaptığı açıklamada şu anda alınabilecek tek ve uygun tedbirin tam kapanma olduğunun yeterli bir şekilde kanıtlanamadığını belirtti.

Bir diğer hukukçu Evangelos Purguridis ise pandeminin idare edilmesindeki zafiyetten söz ederken kamu sağlığının orantılı ve gerekli tedbirlerin alınmasını da gerektirdiğini söyledi.

HASTANELER GENÇ DOLDU

Politis gazetesi “Hastaneler Genç Doldu” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’taki vaka ve aşı sayılarıyla ilgili ayrıntılara yer verdi.

Gazete 31 Mart-21 Nisan tarihleri arasında 13 bin 435 yeni vakanın belirlendiğini, 39 kişinin öldüğünü yazdı.

Hastanelerde tedavi gören günlük hasta sayısının ortalama 230-280 olduğunu yazan gazete yaş ortalamasının ise 57 olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca 25 Nisan tarihine kadar 241 bin 700 aşlamanın yapıldığını, nüfusun yüzde 23.2’sinin ilk doz, yüzde 8.3’nn de ikinci doz aşısını yaptırdığını yazdı.