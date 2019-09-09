Rum hava ve deniz limanlarının değeri….

Rum Tapu Dairesi tarafından 1 Ocak 2018 fiyatlarına göre yapılan son değer güncellemesi ile Rum tarafındaki hava ve deniz limanları ile diğer bazı kurumsal mülklerin yeni değerleri açıklandı.

Fileleftheros’un haberine göre, 2018 fiyatlarına göre Limasol Limanı’nın değeri 735 milyon 380 bin 400, Larnaka Havaalanı’nın yaklaşık 176 milyon 965 bin 500, Baf Havaalanı’nın yaklaşık 123 milyon 478 bin 500 Euro.



Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) Vasiliko’daki elektrik santrali 73 milyon, Baf Kalesi’nin değeri de 2 milyon 900 bin Euro olarak belirlendi. Baf Kalesi’nin 2013 yılı fiyatlarına göre değerinin 6 milyon 700 bin Euro olduğuna dikkat çekildi.