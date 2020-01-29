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Rum futbolunda şike iddiaları

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in, dün, Rum futbolunda şike yapıldığı iddialarını araştırmak üzere Güney Kıbrıs’a gelen UEFA heyetiyle görüştüğü bildirildi.

Rum futbolunda şike iddiaları

Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis’in, dün, Rum futbolunda şike yapıldığı iddialarını araştırmak üzere Güney Kıbrıs’a gelen UEFA heyetiyle görüştüğü bildirildi.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:12
Rum futbolunda şike iddiaları

Haravgi gazetesi, Savvidis’in şikeli maçlar konusunda herhangi bir bilgisi olan kişilerin, polise başvurması çağrısında bulunduğunu ve Rum Hükümeti ile Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın, bu konudaki hiçbir şeyi örtbas etmeyeceğini söylediğini yazdı.
Gazete, toplantıya Rum Polisi Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas’ın da katıldığını ve toplantıda, UEFA ile Rum makamlarının şikeli futbol maçları konusunda daha sıkı işbirliği içerisinde olmasının kararlaştırıldığını kaydetti.
Toplantıda, şikeli futbol maçları sorununun mücadele edilebilecek bir sorun olduğunun, ancak bunun zaman gerektirdiğinin ifade edildiğini belirten gazete, Savvidis’in, telefon görüşmelerinin takip edilebilmesiyle ilgili yasanın da bir an önce kabul edilmesi çağrısında bulunduğunu yazdı.
Habere göre Savvidis, toplantının bitmesinin ardından yaptığı açıklamalarda, toplantının verimli geçtiğini ve tüm müdahil tarafların, temiz futbol için ortak mücadele kararı aldığını söyledi.
Savvidis, UEFA heyetinin Rum polisine, bilgi toplama prosedürüyle ilgili bilgi verdiğini ve olası hedeflerin tespit edilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceğini izah ettiğini belirtti.

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Habere göre Savvidis, Omonia Kulüp Başkanı Stavros Papastavru’nun önceki günkü basın toplantısında açıkladığı şike teklifleriyle ilgili şikayette bulunup bulunmadığıyla ilgili soruya ise, henüz konuyla ilgili resmi şikayet yapılmadığı yanıtını verdi.

UEFA ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI LEFKARİTİS: “UEFA BİZİM KULÜPLERİMİZİ CİDDİYE ALMIYOR”
Öte yandan Politis gazetesi ise, UEFA Eski Başkan Yardımcısı Marios Lefkaritis’in, UEFA’nın Rum futbol kulüplerini ciddiye almadığını söylediğini yazdı.
Habere göre Lefkaritis, UEFA’nın vereceği desteğin teknik destek olduğunu ve danışmanlık yapacağını ifade etti.
Lefkaritis, Omonia Kulüp Başkanı Papastavru’nun söylediklerinin de yeni bir şey olmadığını ve bazı kulüplerin bir süre önce, Papastavru’nun söylediği şeyleri dile getirdiklerini belirtti.

 

Son Güncelleme: 29.01.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Futbol şike
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