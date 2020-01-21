Rum futbolunda maçlar yarın yeniden başlıyor

Alithia ve diğer gazeteler, Larnaka’da bir hakemin aracına konulan bombanın patlaması sonrasında Rum hakemlerin maçlara çıkmama kararının, Rum Adalet Bakanı ve polis müdürünün taahhütleri sonrasında kaldırıldığını yazdılar.

Gazete, Rum Adalet Bakanı Yorgos Savvidis ile Polis Genel Müdürü’nün dün hakemlere, “güvenliklerinin sağlanması ve UEFA tarafından hazırlanmış olan 6 şike dosyasının aydınlatılması” taahhüdünün verilmesinin ardından yarınki kupa maçlarının planlandığı gibi yapılacağını belirtti.



Gazete ayrıca, önceki gün tutuklanan bir futbolcunun ise, hakkında yeterli delil olmamasından ötürü serbest bırakıldığını belirterek, Rum polisinin bazı kritik maçlarda ek önlem alma kararını da kamuoyuna duyurduğunu vurguladı.