Rum esnaf Safepass uygulamasına tepki gösterdi: “Biz polis olmayacağız”

Fileleftheros gazetesi “Saffepass Konusunda Şikayetler – İşletme Sahipleri Tepki Gösterdi Hükümet Yürürlüğe Koydu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında hükümetin aldığı, kapalı mekanlara, dükkanlara, kafelere ve benzeri yerlere girişte “Safepass” gösterme zorunluluğuna esnaf ve işletme sahiplerinden sert tepki geldiğini yazdı.

Gazete, eğlence, dinlenme mekanları ile mağazacıların, yürürlüğe konulan önlemin uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’la dün yoğun iletişime geçtiklerini ancak önlemlerin uygulamaya girmesini engelleyemediklerini yazdı.

Söz konusu önlemin denetlenmesinin işletmelere bırakılmasına tepki gösteren “Eğlence Mekanları Sahipleri Birliği” (PASİKA) Başkanı FAnos Leventis’in dün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, işletme ve mağaza sahiplerinin, “polis gibi denetim yapmayacaklarını” belirterek protesto eylemi yapma ihtimalinden söz ettiğini aktaran gazete, Leventis’in ayrıca, işletme sahipleri olarak Safepass kontrolü yapmayacaklarını da duyurduğunu yazdı.

Diğer bazı esnaf birlikleri de benzer açıklamalarda bulundu.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AŞISIZ… VAKA SAYILARI

Öte yandan Haravgi gazetesi, dün Güney Kıbrıs’ta 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini yazdı.

Gazete, 49 bin 32 test sonucunda 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, pozitiflik oranının ise yüzde 2,03 olduğunu aktardı.

Haberde, en çok vaka tespit edilen bölgenin, yüzde 2,83 pozitiflik oranıyla Limasol bölgesi olduğu belirtilirken 28’i ciddi olmak üzere toplam 107 hastanın tedavi görmekte olduğu vurgulandı.

Rum Sağlık Bakanlığı ise, hastanelerde tedavi gören çoğunluğun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu, 16-17 yaş arası 3 bin 200 kişinin dün aşı için randevu aldığını açıklayarak aşı olunması çağrısı yaptı.