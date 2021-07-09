banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
Yine uçuşa geçtiler…
Yine uçuşa geçtiler…
Suç nedir, suçlu kimdir?
Suç nedir, suçlu kimdir?
banner376

Rum esnaf Safepass uygulamasına tepki gösterdi: “Biz polis olmayacağız”

Güney Kıbrıs’ta eğlence yerlerine ve diğer bazı kapalı alanlara girişlerde “Safepass” gösterilmesi zorunluluğunun dün akşam yürürlüğe girmesinin ardından Rum esnaf “biz polis olmayacağız” açıklamasıyla tepkilerini ortaya koydu.

09 Temmuz 2021 Cuma 12:15
Rum esnaf Safepass uygulamasına tepki gösterdi: “Biz polis olmayacağız”

Fileleftheros gazetesi “Saffepass Konusunda Şikayetler – İşletme Sahipleri Tepki Gösterdi Hükümet Yürürlüğe Koydu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında hükümetin aldığı, kapalı mekanlara, dükkanlara, kafelere ve benzeri yerlere girişte “Safepass” gösterme zorunluluğuna esnaf ve işletme sahiplerinden sert tepki geldiğini yazdı.

Gazete, eğlence, dinlenme mekanları ile mağazacıların, yürürlüğe konulan önlemin uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’la dün yoğun iletişime geçtiklerini ancak önlemlerin uygulamaya girmesini engelleyemediklerini yazdı.

Söz konusu önlemin denetlenmesinin işletmelere bırakılmasına tepki gösteren “Eğlence Mekanları Sahipleri Birliği” (PASİKA) Başkanı FAnos Leventis’in dün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, işletme ve mağaza sahiplerinin, “polis gibi denetim yapmayacaklarını” belirterek protesto eylemi yapma ihtimalinden söz ettiğini aktaran gazete, Leventis’in ayrıca, işletme sahipleri olarak Safepass kontrolü yapmayacaklarını da duyurduğunu yazdı.

Diğer bazı esnaf birlikleri de benzer açıklamalarda bulundu.

banner341
HASTANEDE TEDAVİ GÖRENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AŞISIZ… VAKA SAYILARI

Öte yandan Haravgi gazetesi, dün Güney Kıbrıs’ta 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini yazdı.

Gazete, 49 bin 32 test sonucunda 993 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini, pozitiflik oranının ise yüzde 2,03 olduğunu aktardı.

Haberde, en çok vaka tespit edilen bölgenin, yüzde 2,83 pozitiflik oranıyla Limasol bölgesi olduğu belirtilirken 28’i ciddi olmak üzere toplam 107 hastanın tedavi görmekte olduğu vurgulandı.

Rum Sağlık Bakanlığı ise, hastanelerde tedavi gören çoğunluğun aşı olmayan kişilerden oluştuğunu, 16-17 yaş arası 3 bin 200 kişinin dün aşı için randevu aldığını açıklayarak aşı olunması çağrısı yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 09.07.2021 13:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pera Pedi yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı
Pera Pedi yakınlarındaki yangın kontrol altına alındı
Güney Kıbrıs’ta bugün 993 vaka
Güney Kıbrıs’ta bugün 993 vaka
Seri katil Metaksas olayıyla ilgili 17 polise disiplin soruşturması
Seri katil Metaksas olayıyla ilgili 17 polise disiplin soruşturması
Rum Bakanlar Kurulu yangın mağdurlarına destek kararı aldı
Rum Bakanlar Kurulu yangın mağdurlarına destek kararı aldı
Güney'de vaka sayısı bine dayandı
Güney'de vaka sayısı bine dayandı
Lefkoşa’nın Rum kesiminde dere yatağında yangın çıktı
Lefkoşa’nın Rum kesiminde dere yatağında yangın çıktı
Güney’de koronavirüse karşı acil kısıtlama önlemleri açıklandı
Güney’de koronavirüse karşı acil kısıtlama önlemleri açıklandı
Güneyde de vakalar artıyor…
Güneyde de vakalar artıyor…
Güney'de bilanço ağırlaşıyor
Güney'de bilanço ağırlaşıyor
Güney Kıbrıs’taki yangının bilançosu ağır!
Güney Kıbrıs’taki yangının bilançosu ağır!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim