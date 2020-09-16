banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1114
ALTIN
472.707
DOLAR
7.4691
STERLİN
9.7185
EURO
8.8720
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Rüyaların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Akıncı geçmişi unuttu mu!
Seçim günü en mübarek gün mü olacak?
Seçim günü en mübarek gün...
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
Serbest hekimleri niye istemiyorlar!
banner364

Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF önemli bir girişim”

Rum Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Natasa Pilidu, “Eastern Mediterranean Gas Forum” (EMGF) mekanizmasını, Mısır’ın önemli bir girişimi olarak nitelendirdi.

16 Eylül 2020 Çarşamba 12:02
Rum Enerji Bakanı Pilidu: “EMGF önemli bir girişim”
banner337
banner351

 Rum Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı Natasa Pilidu, “Eastern Mediterranean Gas Forum” (EMGF) mekanizmasını, Mısır’ın önemli bir girişimi olarak nitelendirdi.

Haravgi gazetesi, merkezi Mısır’da bulunan, Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin tarafından oluşturulan uluslararası bir organizasyon olan Eastern Mediterranean Gas Forum’un, tüzüğünün dün Rum Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını yazdı.

banner341
Habere göre Rum Enerji Bakanı Pilidu, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada ülkelerin dışında bu organizasyona, bu ülkelerdeki şirketlerin de dahil olduğuna, ayrıca teknokratik düzeyde konuların görüşülmesi için çeşitli komitelerin de bulunduğuna dikkati çekti.

Pilidu açıklamasında ayrıca dün Noble heyeti ile görüştüğünü, Chevron tarafından satın alınmasının onaylanacağı genel kurulun ise 2 Ekim’de gerçekleştirileceğini söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 16.09.2020 12:35
Anahtar Kelimeler:
Sanayi Ve Ticaret Bakanı Natasa PiliduRum Enerji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ara bölgede açık hava sineması
Ara bölgede açık hava sineması
Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında
Türkiye’nin Yeni Navtex’i Rum basınında
RMMO kışlasından tarihi makineli tüfek çalındı
RMMO kışlasından tarihi makineli tüfek çalındı
Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi
Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanlarını Bilgilendirdi
Güneyde bugün 6 vaka saptandı
Güneyde bugün 6 vaka saptandı
Karantinada aile içi şiddet rakamları
Karantinada aile içi şiddet rakamları
“ORUÇ REİS” in bölgeden ayrılması ve Türkiye’yle ilgili yaptırımlar konusu…
“ORUÇ REİS” in bölgeden ayrılması ve Türkiye’yle ilgili yaptırımlar konusu…
Protora’da Tarihi Kalıntılar Bulundu
Protora’da Tarihi Kalıntılar Bulundu
Sahte Covid-19 Belgesiyle KKTC’ye Geçmeye Çalışan Nepalli Beş Kadın Tutuklandı
Sahte Covid-19 Belgesiyle KKTC’ye Geçmeye Çalışan Nepalli Beş Kadın Tutuklandı
Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı
Güney Kıbrıs’taki okullar dün açıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim