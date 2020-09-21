Rum Eğitim Sendikalarından Uzaktan Eğitim İle İlgili Yasaya İlişkin Tepki

Rum eğitim sendikalarının, ortak bir açıklama yaparak, geçtiğimiz Cuma günü Rum Meclisi’nde onaylanan eğitimle ilgili yasadaki uzaktan eğitim teriminin tanımına ilişkin protestolarını ifade ettikleri belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren OELMEK, POED ve OELTEK eğitim sendikalarının, ortak bir açıklama yaparak, Rum Meclisi tarafından geçtiğimiz Cuma günü onaylanan, uzaktan eğitim teriminin tanımına ilişkin ilk ve orta eğitim okullarının işleyişiyle ilgili düzenlemeleri öngören yasa tasarısını, destekleyenlere yönelik eleştirilerde bulunduklarını yazdılar.

Habere göre eğitim sendikaları, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde tüm ilgili taraflarla herhangi özlü bir diyaloğun yapılmadığına dikkati çekerek tüm görüşlerin dinlenmesi ve herkes tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulunması amacıyla Meclis Eğitim Komitesi’nin konuyu yeniden kayda geçirmesini talep etti.

Eğitim sendikaları, uzaktan eğitimin tanımına ilişkin görüşlerini 2 Eylül 2020’de Meclis Eğitim Komitesi’ne yazılı olarak sunduklarını ve diyaloğun başlamasını beklediklerini ancak bekledikleri diyaloğun hiçbir zaman yapılmadığını ifade etti.

Eğitim sendikaları bahse konu yasa içerisindeki düzenlemelerde, sınıf içerisinde kamera yerleştirilmesinden bahsedilmediğini, yeniden iletim şekli ve saatinin de belirlenmediğine dikkati çekerek, kişisel verilerin (örneğin sınıflara kamera veya ses cihazlarının konması gibi) ihlal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirtti.