banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1098
ALTIN
468.772
DOLAR
7.6023
STERLİN
9.8150
EURO
8.9429
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376

Rum Eğitim Sendikalarından Uzaktan Eğitim İle İlgili Yasaya İlişkin Tepki

Rum eğitim sendikalarının, ortak bir açıklama yaparak, geçtiğimiz Cuma günü Rum Meclisi’nde onaylanan eğitimle ilgili yasadaki uzaktan eğitim teriminin  tanımına ilişkin protestolarını ifade ettikleri belirtildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 12:33
Rum Eğitim Sendikalarından Uzaktan Eğitim İle İlgili Yasaya İlişkin Tepki
banner337
banner351

Rum eğitim sendikalarının, ortak bir açıklama yaparak, geçtiğimiz Cuma günü Rum Meclisi’nde onaylanan eğitimle ilgili yasadaki uzaktan eğitim teriminin  tanımına ilişkin protestolarını ifade ettikleri belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren OELMEK, POED ve OELTEK eğitim sendikalarının, ortak bir açıklama yaparak, Rum Meclisi tarafından geçtiğimiz Cuma günü onaylanan, uzaktan eğitim teriminin tanımına ilişkin ilk ve orta eğitim okullarının işleyişiyle ilgili düzenlemeleri öngören yasa tasarısını, destekleyenlere yönelik eleştirilerde bulunduklarını yazdılar.

banner341
Habere göre eğitim sendikaları, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde tüm ilgili taraflarla herhangi  özlü bir diyaloğun yapılmadığına dikkati çekerek tüm görüşlerin dinlenmesi ve  herkes tarafından kabul edilebilir bir çözüm bulunması amacıyla Meclis Eğitim Komitesi’nin konuyu yeniden kayda geçirmesini talep etti.

Eğitim sendikaları, uzaktan eğitimin tanımına ilişkin görüşlerini 2 Eylül 2020’de Meclis Eğitim Komitesi’ne yazılı olarak sunduklarını ve diyaloğun başlamasını beklediklerini ancak bekledikleri diyaloğun hiçbir zaman yapılmadığını ifade etti.      

Eğitim sendikaları bahse konu yasa içerisindeki düzenlemelerde, sınıf içerisinde kamera  yerleştirilmesinden bahsedilmediğini, yeniden iletim şekli ve saatinin de belirlenmediğine dikkati çekerek, kişisel verilerin (örneğin sınıflara kamera veya ses cihazlarının konması gibi) ihlal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmeyeceklerini belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:50
Anahtar Kelimeler:
Rum Eğitim Sendikaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta
Yunanistan Cumhurbaşkanı Güney Kıbrıs’ta
Güney Kıbrıs’ta Lise Öğrencisi’nin Korona Testi Pozitif
Güney Kıbrıs’ta Lise Öğrencisi’nin Korona Testi Pozitif
Türkiye Yunanistan’ı Ve Güney Kıbrıs’ı “zor Duruma Sokuyor”
Türkiye Yunanistan’ı Ve Güney Kıbrıs’ı “zor Duruma Sokuyor”
II. Hrisostomos “Çift kabin vana biniyorum”
II. Hrisostomos “Çift kabin vana biniyorum”
Koronavirüs Vakalarında Dikey Artış
Koronavirüs Vakalarında Dikey Artış
AKEL Baf Örgütünden Kıbrıs Türk Ev Ve Binaları Konusunda Fedonos’a Eleştiri
AKEL Baf Örgütünden Kıbrıs Türk Ev Ve Binaları Konusunda Fedonos’a Eleştiri
Fotiu: “Kimlik Belirleme ve Kazı Oranları Bu Yıl Düşük Düzeyde”
Fotiu: “Kimlik Belirleme ve Kazı Oranları Bu Yıl Düşük Düzeyde”
Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka daha tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta 10 yeni vaka daha tespit edildi
Yaptırımlarda Israr Eden Rum Yönetimine Perde Gerisinde Baskı
Yaptırımlarda Israr Eden Rum Yönetimine Perde Gerisinde Baskı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim