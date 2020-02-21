banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115842
ALTIN
320.985
DOLAR
6.1060
STERLİN
7.8954
EURO
6.5964
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okullarda koronavirüs tedbirleri için genelge

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı’nın, yeni koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili bir dizi tedbirin bulunduğu genelge yayımladığı bildirildi.

Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okullarda koronavirüs tedbirleri için genelge

Güney Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı’nın, yeni koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili bir dizi tedbirin bulunduğu genelge yayımladığı bildirildi.

21 Şubat 2020 Cuma 08:10
Rum Eğitim Bakanlığı’ndan okullarda koronavirüs tedbirleri için genelge
banner337

Fileleftheros gazetesi, tüm okullara dağıtılan genelgede, virüsün yapısıyla ilgili bilgilerin yanı sıra, okul personeli, öğretmenler ve öğrencilere özellikle Çin’e ve virüsün salgın olduğu ülkelere yapılacak seyahatlerle ilgili tavsiyelerde bulunulduğunu yazdı.

Habere göre genelgede, son 14 gün içerisinde Çin’in Wuhan kentine veya diğer kentlerine seyahat etmiş öğrenci, öğretmen veya okul personelinin, Güney Kıbrıs’a döndükleri tarihten itibaren 14 gün süreyle yakın temastan kaçınmaları ve sağlıklarına çok dikkat etmeleri önerildi.

Genelgede ayrıca, son 14 gün içerisinde Çin’in Wuhan kentine veya diğer kentlerine seyahat etmiş öğrenci, öğretmen veya okul personelinin, ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtiler göstermesi halinde evden çıkmamaları ve “1420” numaralı telefonu arayarak yardım istemeleri tavsiye edildi.

banner317
Solunum yolları enfeksiyonu belirtisi bulunan kişilerle yakın temasta bulunmaktan kaçınılması gerektiğinin belirtildiği genelgede, okuldaki herkesin yiyecek tüketmeden önce ve tuvalete gittikten sonra ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile yıkaması ve tek kullanımlık peçetelerle kurulaması önerildi.

Genelgede, ellerin yıkanmasına alternatif olarak dezenfekte solüsyonları veya alkol içerikli ıslak mendillerle dezenfekte edilebileceği de belirtildi.

Okulda kalem, silgi gibi kişisel eşyaların ortak kullanımından kaçınılması gerektiğinin kaydedildiği genelgede, öğrencilerin çeşmeye ağızlarını dayayarak su içmeleri de yasaklandı.

Genelgede ayrıca, öksürüleceği veya hapşurulacağı zaman mendil kullanılması, aynı mendilin tekrar tekrar kullanılmaması, ellerle göz ve buruna dokunmaktan kaçınılması, bulunulan ortamların sık sık havalandırılması ve tüm yüzeylerin alkol içerikli temizleyicilerle, eldiven kullanılarak sık sık temizlenmesi önerildi.

banner335
Son Güncelleme: 21.02.2020 11:26
Anahtar Kelimeler:
Rum Eğitim Bakanlığı Koronavirüs Genelge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis’in Maraş Önerisi…
Anastasiadis’in Maraş Önerisi…
“ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi
“ben Vatandaş” Limasol’a Lenin Büstü Dikmek İstedi
Şikeli maçlarla ilgili mahkeme süreci ağır cezada devam edecek
Şikeli maçlarla ilgili mahkeme süreci ağır cezada devam edecek
Strovolo’da işlenen çifte cinayete 15 yıl hapislik
Strovolo’da işlenen çifte cinayete 15 yıl hapislik
Resmi araçların kullanımı tartışma konusu oldu
Resmi araçların kullanımı tartışma konusu oldu
Rumlar 2019’un son 3 ayında kumara 323,9 milyon euro harcadı
Rumlar 2019’un son 3 ayında kumara 323,9 milyon euro harcadı
“Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Kıbrıs sahillerinde 700 kilometre yürüyecek
“Sağlıklı Yaşam” sloganıyla Kıbrıs sahillerinde 700 kilometre yürüyecek
Lakkotripis: “Büyük şirketler Türk kışkırtmalarına rağmen geliyor”
Lakkotripis: “Büyük şirketler Türk kışkırtmalarına rağmen geliyor”
Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor
Kıbrıslı Rumların yüzde 87’si siyasi partilere güvenmiyor
Av köpeği hırsızlığı
Av köpeği hırsızlığı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim