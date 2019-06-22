Rum Eğitim Bakanlığı Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiyor

Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Pile’de ikamet etmekte olan Öznur Erdinç isimli Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisinin öğrenci bursu için yaptığı başvurunu üç yıldır beklemede tuttuğu haber verildi.
Erdinç’in, Pile’nin Rum tarafında daimi ikamet ettiğini, bu nedenle aranan kritere haiz olduğunu belirten avukatları, Rum Yüksek Mahkemesi’nin içtihadı temelinde, öğrenci bursu alma hakkı olmayan Kıbrıslı Türklerin, daimi ikametleri KKTC’de olanlar olduğuna, bunu, 22 Mart 2019 tarihli cevap mektubunda Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin de kabul ettiğine dikkat çekiyorlar.