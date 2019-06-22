Rum Eğitim Bakanlığı Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiyor

Rum Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Pile’de ikamet etmekte olan Öznur Erdinç isimli Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisinin öğrenci bursu için yaptığı başvurunu üç yıldır beklemede tuttuğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre Öznur Erdinç (22) 2016-2017 dönemi için yaptığı burs başvurusuna henüz bir cevap vermeyen bakanlığı, avukatları aracılığıyla sorguladığında ise “Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri için, Kıbrıs Cumhuriyeti denetimindeki bölgede daimi ikamet etme kriteri açısından Başsavcılıktan görüş bekliyoruz, bu görüş olmadan cevap verilemez” cevabını veriyor.

Erdinç’in, Pile’nin Rum tarafında daimi ikamet ettiğini, bu nedenle aranan kritere haiz olduğunu belirten avukatları, Rum Yüksek Mahkemesi’nin içtihadı temelinde, öğrenci bursu alma hakkı olmayan Kıbrıslı Türklerin, daimi ikametleri KKTC’de olanlar olduğuna, bunu, 22 Mart 2019 tarihli cevap mektubunda Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin de kabul ettiğine dikkat çekiyorlar.