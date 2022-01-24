Rum Eğitim Bakanı Paris’te toplantıya katılacak

Prodromu’nun Paris’e gitmek için dün adadan ayrıldığını yazan Alithia, Prodromu’nun Paris’in ardından Strazburg’a geçeceğini ve 27 Ocak’ta burada gerçekleştirilecek olan Eğitim ve Gençlikten sorumlu bakanların gayri resmi toplantısına katılacağını belirtti.



Gazete Prodromu’nun 28 Ocak Cuma günü adaya dönmesinin beklendiğini ekledi.