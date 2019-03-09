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Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan eylem planı

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan eylem planı

09 Mart 2019 Cumartesi 10:56
Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan eylem planı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, kayıplar konusunda ilerleme sağlanmaması nedeniyle eylem planı hazırladığı belirtildi. 

Politis gazetesi “Dışişleri Bakanlığı’ndan Eylem Planı” başlıklı haberinde, kayıpların akıbetinin belirlenmesinde ilerleme eksikliğine dikkat çekerek, gerek Dış Rumlar ve İnsani Konular Komiseri Fotis Fotiu, gerekse Kayıp Şahıslar Komitesi’nin buna ilişkin itirafının, Rum Dışişleri Bakanlığı’nı korkuttuğunu yazdı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, buna bağlı olarak, ilgili birimlerin ve Başsavcı ile yapılan görüş alış verişinin ardından Bakanlar Kurulu önüne bir eylem planı koyduğunu yazdı.

Siyasi nitelikli ve koordinasyonla idari nitelikli önlemler olmak üzere eylem planının iki eksenli olduğunu yazan gazete, koordinasyon nitelikli önlemler çerçevesinde Rum İstihbarat Birimi, Kayıp Şahıslar Komitesi, Kayıplar Birimi’nden kişilerin katılımıyla ortak bir araştırma grubunun oluşturulmasının önerildiğini belirtti. 

Gazete, Rum Başkanlığı’nın eylem planı çerçevesinde, yanlış kimlik belirleme konusunun çözümünü, Anrtopoloji Atölyesi’ndeki Yunan askerlere ait kalıntıların kimlik belirlenmesi konusuna ilişkin yurt dışındaki merkezlere işbirliği yapma; yerinde ziyaretler gerçekleştirme ve bilgi toplamayı üstlenecek. İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri’nin gözetimi altında kazılar ve teşhis etmeye ilişkin mekanizmanın kurulması, bilgilerin dijital ortama aktarılmasının tamamlanmasının da önerildiği belirtildi.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı eylem planını 2019 yılı içerisinde uygulanabileceğini düşünüyor.


 

Son Güncelleme: 09.03.2019 14:09
Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri Bakanlığı
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