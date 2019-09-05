banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
100131
ALTIN
280.528
DOLAR
5.6788
STERLİN
7.0084
EURO
6.2778
İki ay hapis yatacak
İKİ AY HAPİS YATACAK
40 gün hapis yatacaklar
40 GÜN HAPİS YATACAKLAR
Süt bedelleri ödeniyor
SÜT BEDELLERİ ÖDENİYOR
Hava durumu
banner306

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş toplantısı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş toplantısı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 07:55
Rum Dışişleri Bakanlığı’nda Maraş toplantısı

Rum Dışişleri Bakanlığı’nda dün Maraş ile ilgili toplantı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Maraş Ticaret ve Sanayi Odası” ile bakanlık yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Türkiye’nin “Maraş içerisindeki yasadışı faaliyetlerinden doğan tehlikelerle” mücadele edilmesi konusunda koordinasyon sağlanmasının kararlaştırıldığını yazdı.

banner317
Gazete, Maraş konusunda son dönemde meydana gelen gelişmelerin ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın açıklamalarının büyük bir endişe yarattığını kaydetti.

Haberde, Hristodulidis’in toplantıda oda üyelerine, Maraş’ta malı bulunan Rumlara yabancı şirketler tarafından yapılan ağız yoklamaları konusunda bilgilendirme yaptığı da belirtildi.

Son Güncelleme: 05.09.2019 12:36
Anahtar Kelimeler:
Rum Dışişleri BakanlığıMaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lute Adadaki Temaslarını Sürdürüyor
Lute Adadaki Temaslarını Sürdürüyor
Rum İçişleri Bakanlığından açıklama
Rum İçişleri Bakanlığından açıklama
İsrail’deki Seçim Kampanyası Güney Kıbrıs’a Da Sıçradı
İsrail’deki Seçim Kampanyası Güney Kıbrıs’a Da Sıçradı
Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması için anlaşma imzalandı
Kıbrıs’ın havadan fotoğraflanması için anlaşma imzalandı
Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar 15 Batı Nil Virüsü vakası tespit edildi
Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı
Ele Geçirilen Uyuşturucu Miktarı
Av köpeği hırsızlığında iki toplumlu çete şüphesi
Av köpeği hırsızlığında iki toplumlu çete şüphesi
Rum Ulaştırma Bakanı Anastasiadu Uluslararası Uzay Formuna Katılıyor
Rum Ulaştırma Bakanı Anastasiadu Uluslararası Uzay Formuna Katılıyor
Güney Kıbrıs’ta Yeni Müsteşarlık Kuruldu
Güney Kıbrıs’ta Yeni Müsteşarlık Kuruldu
Anastasiadis-lute Görüşmesi Sona Erdi
Anastasiadis-lute Görüşmesi Sona Erdi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim