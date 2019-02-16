Rum Dışişleri Bakanlığı diplomasi akademisiyle işbirliği yapacak

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, dünyanın tanınmış diplomasi akademilerinden biri olan “Clingendael Academy-Ecorys” akademisiyle ekonomi diplomasisinin uygulanması alanında işbirliği yapacağı bildirildi.

Haravagi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın “Clingendael Academy-Ecorys” isimli akademiyle, ekonomi diplomasisinin uygulanması ve bakanlık personelinin bu alanda eğitilmesi konularında bir yıllık bir işbirliği yapacağını yazdı.

Habere göre, işbirliğinin 135 bin Euro’luk maliyeti; AB Komisyonu Reformları Destekleme birimi tarafından karşılanacak.

