Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa konuları genel sekreterliği

Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, yeni bir birimin kurulmasına karar verildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, kendi bünyesinde faaliyet gösterecek “Avrupa Konuları Genel Sekreterliği”nin kurulmasını ileriye götürmekte olduğunu yazdı.

Söz konusu “Avrupa Konuları Genel Sekreterliği” biriminin kadrolarının, tüm bakanlıklardan gelecek memurlarla doldurulacağını yazan gazete, bu birimin, 1 Haziran tarihinden itibaren, uyum yasalarının, ulusal mevzuata vaktinde entegre edilmesinin takibini de üstleneceğini belirtti.

Gazete, Avrupa Konuları Genel Sekreterliği’nin kurulmasına, Rum Bakanlar Kurulu’nun 13 Şubat 2019 tarihli onayının ardından karar verildiğini de anımsattı.

Habere göre, Avrupa Konuları Genel Sekreterliği, AB’nin uyum talimatlarının sonuç vericiliğine yanıt vermekle birlikte Avrupa konularında bütünlüklü bir ulusal stratejinin şekillenmesi sorumluluğuna da sahip olacak.