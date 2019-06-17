Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Lüksemburg’ta

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi ve Genel İşler Konseyi’ne katılmak amacıyla, Ada’dan ayrıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Lüksemburg’a gitmek için dün Ada’dan ayrılan Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Genel İşler Konseyi toplantıları çerçevesinde mevkidaşlarına, Türkiye’nin; Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki “yasa dışı faaliyetleri” konusunda bilgi verme imkanı da bulacağını yazdı.

Gazete, konsey toplantılarında ele alınacak konulara da yer verdi.



