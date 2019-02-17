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Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Lavrov ile görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Lavrov ile görüşecek

17 Şubat 2019 Pazar 08:48
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis Lavrov ile görüşecek

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, gelecek hafta içerisinde, Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Nikos Hristodulidis’in 22 Şubat’ta Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geleceğini yazdı.

İki bakan arasındaki görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler, AB-Rusya ilişkileri ve bölgesel konuların bulunduğunu yazan gazete, Hristodulidis ve Lavrov’un baş başa gerçekleştireceği görüşmenin ardından heyetler arasındaki görüşmeye, bunun ardından ise çalışma yemeğine geçileceğini belirtti.

Gazete, görüşme tarihinin, iki dışişleri bakanı arasında 5 Aralık 2018’de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde belirlendiğini yazdı.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ın vardığı işbirlikleri ve anlaşmalarla bölgede şekillenen olguların Moskova tarafından olumlu şekilde okunmadığını, bununla birlikte Rusya’nın Türkiye açılımının ise Güney Kıbrıs tarafından rahatsız edici olarak addedildiğini belirtti.

Son Güncelleme: 17.02.2019 12:14
Anahtar Kelimeler:
Hristodulis Lavrov
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