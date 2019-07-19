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Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu

Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu

19 Temmuz 2019 Cuma 07:48
Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu

Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacihrisanthu Alman gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının doğalgaz ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilindik tezlerini savundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacihrisanthu Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin sözde “yasadışı sondajları hemen durdurması gerektiğini” savundu.

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Hacihrisanthu açıklamasında özetle, Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’deki istikrarın sağlanabilmesi adına Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) gerçekleştirdiği doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini iddia ederek AB ortaklarıyla birlikte bu eylemleri yasadışı ilan ettiklerini öne sürdü.
 

Son Güncelleme: 19.07.2019 11:36
Anahtar Kelimeler:
Andreas Hacihrisanthu
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