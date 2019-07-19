Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu

Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacihrisanthu Alman gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının doğalgaz ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilindik tezlerini savundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacihrisanthu Bild gazetesine verdiği röportajda Türkiye’nin sözde “yasadışı sondajları hemen durdurması gerektiğini” savundu.
Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Andreas Hacihrisanthu Alman gazetesi Bild’e yaptığı açıklamada Kıbrıs Rum tarafının doğalgaz ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri konusunda bilindik tezlerini savundu.