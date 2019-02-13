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Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Lefkoşa FIR Hattı” konusunda açıklama

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Lefkoşa FIR Hattı” konusunda açıklama

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:14
Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan “Lefkoşa FIR Hattı” konusunda açıklama

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın, Rum basınına dün yansıyan, “Lefkoşa FIR Hattı”nın bir kısmının idaresinin Eurocontrol veya İsrail aracılığıyla gerçekleştirilmesi konusunda ciddi bir tehlike bulunduğuna dair haberle ilgili açıklama yaptığı bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum Yönetimi’nin, Eurocontrol ve İsrail Sivil Havacılık İdaresi ile İsrail’in “Lefkoşa FIR Hattı” içerisinde yaşadığı gecikmelerle ilgili ciddi sorunun aşılması için müzakere ettiğinin dolaylı olarak doğrulandığını yazdı.
Habere göre açıklamada, Rum Sivil Havacılık Dairesi ile İsrail’deki denginin arasındaki ezeli işbirliği çerçevesinde, “Tel Aviv FIR Hattı”nda, İsrail’den yurtdışına ve yurtdışından İsrail’e yönelik hava trafiğinin idare edilmesini hedefleyen bir düzenleme yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, “Tel Aviv FIR Hattı” içerisinde yapılacak düzenlemenin, kaçınılmaz olarak “Lefkoşa FIR Hattı”nın güney bölümünü de etkilediği ve Rum Yönetimi’nin, gerek İsrail, gerekse Eurocontrol ile konuyla ilgili temas halinde bulunduğu ifade edildi.
Öte yandan Politis gazetesi ise, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndaki bazı kaynakların gazeteye yaptıkları açıklamada, ilgili haberin “talihsiz bir haber” olduğunu ve bazı Rum Sivil Havacılık Dairesi çalışanları tarafından, Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin devlet şirketine dönüştürülmesi için yapılan baskının sonucu olarak ortaya çıktığının tahmin edildiğini açıkladığını yazdı.
Habere göre aynı kaynaklar, bugüne kadar İsrail’den “Lefkoşa FIR Hattı”nın bir kısmının idaresinin devredilmesi gibi bir talebin gelmediğini ve böyle bir talep gelse bile, bunun Eurocontrol aracılığıyla değil, ICAΟ aracılığıyla olacağını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 13.02.2019 13:50
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