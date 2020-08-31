Rum Başkanlık Sarayı önünde maskesiz ve sosyal mesafesiz protesto

Rum Başkanlık Sarayı önünde, geçtiğimiz cumartesi gerçekleştirilen protesto gösterisinin maskesiz ve sosyal mesafe korunmadan yapılması dikkatlerden kaçmadı. Konuyla ilgili olarak, Rum Polis Genel Müdürlüğünde bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı önünde bin kişinin, özgürlük, insan hakları ile kişisel hakları vurgulamak amacıyla toplanarak gerçekleştirdiği gösteride, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin hiçbirinin uygulanmadığının görüldüğünü yazdı.

Gazete, gösteriye katılan bin kişinin ne maske taktığını, ne de sosyal mesafe kurallarına uyduğunu belirtti.



Habere göre Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, gösteride çok kişinin bulunmasının, polisin yerinde tutuklama yapması veya suçlamaya gitmesini zor hale getirdiğini belirtti ve “bu çok büyük sorunlara neden olacaktı” ifadesini kullandı.Gazete, Rum Başkanlık Sarayı önünde geçtiğimiz cumartesi günü yapılan protesto nedeniyle, Rum Polis Genel Müdürlüğünde bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirileceğini belirtti.Alithia gazetesine göre toplantıya Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti de katılacak.