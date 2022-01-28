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Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas görevinden istifa etti

Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas’ın, şahsi sebeplerle dün, görevinden istifa ettiği bildirildi.

28 Ocak 2022 Cuma 10:45
Rum Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas görevinden istifa etti

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Palmas’ın istifasının Başkanlık seçimi ve Dışişleri Eski Bakanı Nikos Hristodulidis’in istifasıyla alakalı olduğunu; Hristodulidis adaylığını ilan ettiğinde de yanında yer alacağını yazdı.

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Gazete, aynı bilgilere göre başka istifalar da olacağını ve eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in de Hristodulidis’i destekleyeceğini kaydetti.

Haberde, DİSİ’den kaynakların, partinin desteğini alan hükümet üyelerinin sırt dönmesinin ve istifa etmesinin parti içinde hoşnutsuzluk yarattığını ifade ettiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 28.01.2022 11:17
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