Rum basınından KKTC makamlarına suçlama

Haravgi gazetesi, Rum Hükümeti’nin KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin Güney Kıbrıs’a geçerek aşı yaptıramamasının sorumlusunun KKTC makamları olduğunu iddia ettiğini yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin geçişlerdeki yasağın kaldırılması için girişimde bulunduğu; ancak KKTC makamlarının epidemiyolojik durum nedeniyle bunu engellediği öne sürüldü.

Gazete, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun, komiserliğin UNFICYP aracılığıyla neredeyse her gün kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması için girişim yaptığını ve negatif PCR testi ile günübirlik kısa süreli geçişlere izin verilmesini talep ettiğini açıkladığını yazdı.