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Rum basınında Maraş konusu popülerliğini koruyor

“Kapalı Maraş bölgesinin iade edilmesine ilişkin kaçan fırsatlar”, Rum basınında konu olmaya devam ediyor. 

15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:55
Rum basınında Maraş konusu popülerliğini koruyor
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Alithia gazetesi, manşetten, Kıbrıs Barış Harekatı’nın ikinci aşaması çerçevesinde Gazimağusa’nın kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle kapalı Maraş ile ilgili yorumsal habere yer verdi. 
Gazete, “kapalı Maraş bölgesinin iade edilmesi konusunda kaçan fırsatlardan” söz ederken,  1978 yılında ve aynı yıl içerisindeki Amerikan-Kanada planının ret edilmesi, 1981 yılında bir diğerinin 2004 Annan Planı ve son olarak 2017 yılında Crans Montana ile fırsatların kaçırıldığını yazdı.

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Son Güncelleme: 15.08.2020 12:32
Anahtar Kelimeler:
Rum BasınıKapalı Maraş
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