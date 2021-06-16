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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Rum basınına göre Lute düşük beklentilerle geliyor

BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le temaslarda bulunmak üzere Kıbrıs’a 21 Haziran’da geleceği bildirildi. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 11:30
Rum basınına göre Lute düşük beklentilerle geliyor
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  • BM EYLÜL’DEN ÖNCE YENİ BİR KONFERANS HAKKINDA İYİMSER DEĞİL
  • ORTAM, ERDOĞAN’IN ANASTASİADİS’İN MESAJINI İLETEN MUHATAPLARINA CEVAP VERMEDİĞİ NATO ZİRVESİNİN ARDINDAN PUSLU 


Rum medyası, ortamın NATO zirvesi sonrasında “puslu olduğunu”, bu nedenle Lute’un Ada’ya düşük beklentilerle geleceği yorumunda bulundu.
Alithia’nın “diplomatik bir kaynağa” dayandırdığı habere göre, Lute Ada’ya 21 Haziran’da geliyor. BM, eylülden önce yeni bir 5+BM konferansı çağrılması konusunda çok da iyimser konuşmuyor ancak Genel Sekreter’in 10 Temmuz’dan önce Güvenlik Konseyi’ne sunması gereken iyi niyet misyonu raporu öncesinde bu görüşmeleri (Lute) faydalı görüyor.
Aynı tarihte (10 Temmuz) görev süresi 31 Temmuz’da sona erecek Kıbrıs’taki BM Barış Gücü raporunun da sunulması gerekiyor. Bu, görev süresi sona eren ve halen halefi aranmakta olan, Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın sorumluluğundaki son uzatma olacak.


ERDOĞAN SADECE DİNLEDİ CEVAP VERMEDİ
Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, NATO zirvesi çerçevesinde görüştüğü ABD Başkanı Biden, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in Kıbrıs sorununda söylediklerini “kapalı Maraş’taki faaliyetlerine son vermesi ve iki devlet çözümü tezinden vazgeçmesi gerektiği” telkinlerini dinlediğine fakat cevap vermediğine dikkat çekildi, şu vurgu yapıldı:
“Başkanlık, her yöntemle Erdoğan’a ‘Avrupa Konseyi’nde pozitif ajandanın Maraş’taki eylemlerine son vermesinden geçtiği mesajını vermeye çalıştı. Ancak kimse mesajın, muhatabı tarafından alınıp alınmadığından emin değil.”
Gazete, Miçotakis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i dün telefonla arayarak Erdoğan ile görüşmesi hakkında bilgilendirdiğini, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in ise Brüksel’de Ankara ile görüşülenleri öğrenmek üzere dün Yunan ve Alman denkleri ile temas kurduğunu yazdı.
Politis, Türkiye ile Yunanistan’ın Brüksel’de vardığı Ege’de iyi ortam ve sakin bir yaz niyetinin Doğu Akdeniz’i (sözde “Kıbrıs MEB”i kast ediliyor) ve kapalı Maraş’ı da kapsayıp kapsamayacağından emin olunamadığına işaret etti. 


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GÜNEY KIBRIS’I DIŞLADI
Fileleftheros ise Erdoğan’ın Brüksel’deki temaslarında, Türkiye’nin anlaşmazlığı olan herkesle çözüm bulunabilir tezini geçirmeye çalıştığını ancak Güney Kıbrıs’ı bu tezin dışında tuttuğunu yazdı, bu çıkarımı, Kıbrıs sorunu ve Doğu Akdeniz konularını gündeme getiren muhataplarına cevap vermemesine bağladı.


RUM SİYASİ PARTİLERİNİN YORUMLARI
Gazete Rum siyasi partilerinin NATO zirvesi çerçevesindeki gelişmelerle ilgili yorumlarını da aktardı.
Habere göre, DİSİ Erdoğan-Miçotakis yüz yüze görüşmesinin, “bölgedeki gerilimin düşürülmesi hedefine yönelik özlü bir adım” diye niteledi. 
AKEL Kıbrıs sorunu ve perspektifleri konusunda şekillenen sahneden endişe belirtti, “hükümetin ve Kıbrıs diplomasisinin izlediği çizgi sonuç vermedi, Türkiye yeni emrivakiler yaratma taktiğine devam ediyor. Müzakere boşluğu Kıbrıs sorununda, mevcut yakınlaşmalardan Türk tezlerine kayma demek olan yeni fikirler sızmaya başladı” dedi. 
EDEK “Türkiye’nin Kıbrıs’taki eylemleri devam ederken Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin normalleşmesinden söz edilmesinin nasıl mümkün olabileceğini” sordu.
DİKO ise kapalı Maraş’taki faaliyetlere son verilmesi talebini dile getirdi. 

 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
Jane Holl Lute
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