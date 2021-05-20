banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Vatandaş 'Ercan'dan yana...
Çözüm ama zihniyet de bu !
Çözüm ama zihniyet de bu...
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Daha açık nasıl söyleyebiliriz?
Gençlere ne verdiniz ki devleti korusunlar!
Gençlere ne verdiniz ki devleti...
banner376

Rum basınına göre kapılar haftaya açılıyor

Rum yönetiminin 29 Şubat 2020 itibarıyla, yeni tip koronavirüse karşı önlem olarak Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki bazı kapıları geçişlere kapatmasıyla başlayan ve açık olan kapılarda da sınırlı geçişlerin yapılabildiği sürecin sona doğru yaklaştığı haber verildi.

20 Mayıs 2021 Perşembe 09:45
Rum basınına göre kapılar haftaya açılıyor
banner337

Alithia, “Barikatlar Açılıyor… İki Toplumlu Komite: Son Rötuşlar Yarın Atılıyor”  başlığıyla manşete çektiği haberinde, İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, kapılarda geçerli olacak önlemlere son rötuşları yapmak üzere yarın video-konferans yöntemiyle toplanacağını yazdı.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin yarınki görüşmesinden çıkacak önerilerin, açılış kararını vermeleri için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderileceği belirtilen haberde, kapıların hemen veya önümüzdeki hafta başından itibaren açılabileceğine işaret edildi.

banner341
Habere göre komitenin Rum eş başkanı Leonidas Filaktu yarın video-konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, derhal yürürlüğe girmesi amacıyla, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kapılarda ortak önlemlerin uygulanması (standardizasyonu) konusunun ele alınacağını söyledi. Bunun paralelinde kapılarda anlık önlemleri belirleyecek epidemiyolojik göstergelerin –bilimsel kriterlerin uygulanmasını da görüşeceklerini ekledi.

Rum tarafı olarak, bir ay önce bazı öneriler sunduklarını, görüşmek ve sonuca varmak için Kıbrıs Türk tarafının önerilerini beklediklerini anlatan Filaktu, “Bu olduğunda, karar vermeleri için iki tarafın liderlerine gönderilecek ortak bir öneri oluşacak” dedi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, kapıların yeni olgular temelinde işlemesi kararının önümüzdeki hafta uygulamaya girebileceğini yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 20.05.2021 10:24
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Kapıların Açılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs alarmda!
Güney Kıbrıs alarmda!
Anastasiadis: “Biden’dan telefon bekliyorum”
Anastasiadis: “Biden’dan telefon bekliyorum”
Güney Kıbrıs ekonomisinin yüzde 4,5-5 büyümesi bekleniyor
Güney Kıbrıs ekonomisinin yüzde 4,5-5 büyümesi bekleniyor
Korktukları başlarına geldi!
Korktukları başlarına geldi!
Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti
Anastasiadis Larnaka Havalimanı’nı ziyaret etti
Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi görüşülecek
Sınır kapılarından geçişlerin normale dönmesi görüşülecek
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanlarından üçlü görüşme
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanlarından üçlü görüşme
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi
Anastasiadis, Kıbrıs sorunu konusunda Biden’ın müdahalesini istedi
Güney Kıbrıs’ta 167 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs’ta 167 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 162 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti
Güney Kıbrıs'ta 162 yeni vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim