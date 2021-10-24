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Rum basını: “Türkiye mavi vatan temelinde denizden kuşattı”

“Mavi Vatan haritasını önüne koyan Türkiye’nin, askerî gemi ve uçakların korumasında Türk Petrolleri Anonim Şirketi’ne ait araştırma ve sondaj gemilerini seferber ederek ve Kıbrıs’ı firkateyn, araştırma ve sondaj gemileri ile denizden kuşattığı, karada da yeni emrivakiler dayattığı” iddia edildi.

24 Ekim 2021 Pazar 14:15
Rum basını: “Türkiye mavi vatan temelinde denizden kuşattı”

“Denizden Kuşatma… ‘Mavi Vatan’ Planlaması Temelinde Türk Araştırma ve Sondajları” başlıklı manşet haberinde bu aşamada Oruç Reis’in Ada’nın kuzeyinde bulunduğunu, bu bölge haricinde Karadeniz’de de başka gemilerin araştırma yapmaya devam ettiğini yazan Fileleftheros, ExxonMobil’in kasım ayında 10’uncu parselde yapacağı teyit sondajı paralelinde Türkiye’nin de 6’ncı parselde kendi sondajını yapacağını yazdı.

6’ncı parselin, Rum yönetimi tarafından İtalyan ENI ve Fransız TOTAL şirketlerine ruhsatlanmış bir saha olduğunu “hatırlatan” gazete, ENI-TOTAL konsorsiyumun sene başında sondaj yapacağı bu Türkiye’nin nasıl hareket edeceğinin bilinmediğini kaydetti.

Türk gemilerinin bunun paralelinde, daha önce de araştırma yaptıkları Ada’nın Batısında da faaliyet göstermesinin beklendiği belirtilen haberde “Türklerin metotlu ve sistemli hareket ettiği ve ifade ettikleri üzere, stratejik planlamalarını etkileyecek tartışmalara girmelerinin söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Edinilen bilgilere göre Türkler kimsenin önünde eğilmiyor ve Maraş’ı yerleşime açmak için adım adım ilerleyecekler” ifadesini kullandı.

STRATEJİK EYLEM  ÖNERİLERİ

Aynı gazetede Rum yönetiminin “Türkiye’nin değişmez taktiğini uygulayarak sınırlandırdığı alanda kapana kısılmış olduğunu” kaydettiği bir analiz yazısında şu stratejik eylemler önerildi:

“Türkiye’nin koyduğu sınırlandırılmış çerçevede kapana kısılmaktan kaçmak ve avantaj elde edebileceğimiz alanda inisiyatifler almak zorundayız. Akıl ve cesaretle şunları yapabiliriz:

- Türkiye’nin MEB’imizdeki paralel sondajlarına bakmaksızın, İtalya ve Fransa hükümetlerinin oluru,  ABD ve AB’nin desteğiyle Sondaj programımızı özellikle 10, 11 ve 12’nci parsellerde devam ettirmek ve TOTAL ile 3’üncü parselde ENI’nin eşliğinde sondajı yinelemek.

-Türkiye’nin Maraş ve MEB’deki mevcut ve artık alenen açıklanacak faaliyetleriyle ilgili siyasi liderliğimizin en üst düzeyde uluslararası seferberliği sürdürmesi ve AB’deki müdahil ülkeler ve bölgede menfaati olan diğer ülkelerin (ABD, Fransa, İsrail, vb)  tepkisini sağlamak.

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-2019’da müdahil şirketler, Mısır ve İsrail ile imzalanan anlaşma zemininde 12’nci parsel doğal gazının çıkarılması ve Mısır’a satılmasının hızlandırılması. Kıyılarımıza 90 deniz mili mesafedeki parsele sondaj platformunun başarıyla kurulması otomatikman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’i olmadığını sadece 12 deniz millik kara suları olduğunu iddia eden Türkiye’nin elinden silahlarını alacak.

-MEB’deki ruhsatlandırılmamış parsellerin haklarının verilmesi için ilgilenen ülkelerle, sondaj ve çıkarma işlemi yapacak şirketlerin sorumluluğu bu ülkelerde olacak şekilde ikili anlaşma yapılması. Şirketler, programı yürütmek için güçlü ülkelerin taşeronları olarak siyasi ve özlü desteğine ihtiyaç duyuyor.

-12’nci parselde doğal gaz çıkarma programının başlamasına paralel olarak iki uluslararası proje olan EastMed-EuroAsia ve Euroafrica Interconnector’e müdahil ülkelerin özellikle ABD, Fransa, İsrail, Mısır ve AB’nin desteği ile katılıma devam etmek.

-Kıbrıs’ın, İsrail-Mısır ve BAE’nin de katılma opsiyonu ile Yunanistan-Fransa ittifakına katılması

-Kıbrıs’ın imzalayacağı savunma anlaşmaları/ittifakları çerçevesinde operasyonel askerî misyon desteğinin artırılması için limanların ve Baf Havaalanı’nın modernizasyonu.

-Özellikle havada-denizde karşı önlemler alanında caydırıcılık kabiliyetimizin takviye edilmesi. Yunanistan’la ve komşu dost ülkelerle ortak bir gözlem ve kontrol sistemi çerçevesinde bilgi toplama ve acil uyarı sistemlerimizin modernizasyonu da şarttır.”

SONDAJ PROGRAMI

Alithia Rum yönetiminin ExxonMobil işbirliğinde, 10’uncu parselde “Glafkos” hedefinde keşfettiği 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz barındırdığı tahmin edilen “büyük doğal gaz yatağında” sondaj çabalarına “Türkiye’nin tehditlerine rağmen” Kasım ayında başlayacağını, ExxonMobil’in 10’uncu parselde teyit sondajına 2021 içinde başlayacağını teyit ettiğini yazdı.

Gazeteye göre ExxonMobil 10’uncu parseldeki çalışmalarına Kasım 2021’de başlayacak ve gelecek yıl da devam edecek. Fransız Total şirketi de 2022’de 6 ve 7 numaralı parsellerde sondajlara başlayacak.

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Son Güncelleme: 24.10.2021 15:06
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