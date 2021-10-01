banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Alevkayası’nın güneyinde yangın çıktı
Yeni Yasama yılı bugün başladı
Meclis açıldı
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
banner376

Rum basını: “Özel temsilci atanma ihtimali uzaklaşıyor”

Rum basını, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunu için yeni temsilci (BMGS şahsi danışmanı) ataması ihtimalinin, “Türk tarafının koyduğu aşılamaz engeller sebebiyle” gittikçe azaldığını iddia etti.

01 Ekim 2021 Cuma 12:15
Rum basını: “Özel temsilci atanma ihtimali uzaklaşıyor”

Fileleftheros gazetesi: “Atama Uzaklaşıyor – Guterres’in Yeni Temsilci İçin Atacağı Adım Zor Gözüküyor – Türk Engelleri Aşılamıyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, pazartesi günü New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşme sonrasında Kıbrıs’a temsilci ataması konusunun iyice çıkmaza girmiş gözüktüğü, bunun sebebinin ise Türk tarafının tutumu olduğu şeklindeki iddiaları yineledi.

Gazete, BM’nin şu an için taraflarla temaslar gerçekleştirmekte olduğunu ancak Rum hükümetinin inancının, Genel Sekreterin eninde sonunda bir temsilci atayacağı yönünde olduğunu iddia edereken, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK’e yaptığı açıklamalara da yer verdi.

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede, temsilci atama niyetine dile getirdiğini ve Güvenlik Konseyi üyelerinin düşüncesinin “Kıbrıs sorunu gibi güncel konular için şahsi değil özel temsilci atanması gerektiği yönünde olduğu” bilgisini aktardığını iddia etti.

Guterres’in üçlü görüşme sırasında da bu niyetini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın buna itiraz ederek kişisel temsilci atanması talebinde bulunduğunu ancak kendisine yapılan izahatlar sonrasında Guterres’in önerisini kabul ettiğini iddia eden Hristodulidis, üçlü görüşme sonrasında Türkiye’yle istişarede bulunan Tatar’ın fikir değiştirdiğini öne sürdü.

banner341
Gazete haberinin devamında, Anastasiadis’in 4 Ekim Pazartesi günü Rum Ulusal Konsey’ini toplayarak siyasi partilere bilgi vereceğini de aktardı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Ortak Bir Açıklama İçin Haftalardır Süren Diyalog – Kişisel Temsilci Mi Özel Danışman Mi?”.

Alithia: “Aciz BM – BM Anastasiadis Tatar ve Guterres Üçlü Görüşmesinde Ne Olduğunu Söylemekten Aciz”.

banner360
Son Güncelleme: 01.10.2021 15:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis: "Türkiye bölgede yeni bir “Osmanlı politikası” ileriye götürüyor"
Hristodulidis: "Türkiye bölgede yeni bir “Osmanlı politikası” ileriye götürüyor"
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 129 yeni vaka
Seferberlikten kaçanlar için yeni uygulama
Seferberlikten kaçanlar için yeni uygulama
Neofitu’nun babası öldü
Neofitu’nun babası öldü
BM’nin temsilci atama konusunda “pes dediği” iddiası
BM’nin temsilci atama konusunda “pes dediği” iddiası
Stefanu Maraş’ı ziyaret edecek
Stefanu Maraş’ı ziyaret edecek
1 Ekim resmigeçidi halkın katılımıyla gerçekleşecek
1 Ekim resmigeçidi halkın katılımıyla gerçekleşecek
Güney Kıbrıs, Fransa ile eğitimde işbirliği yapıyor
Güney Kıbrıs, Fransa ile eğitimde işbirliği yapıyor
Güney Kıbrıs’ta gazetecilikle ilgili araştırma…
Güney Kıbrıs’ta gazetecilikle ilgili araştırma…
Altı yaşındaki çocuk ameliyat sonrası hayatını kaybetti
Altı yaşındaki çocuk ameliyat sonrası hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim