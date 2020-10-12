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Rum basını Derinya’daki olayları kınadı

Bir grup Rum’un, Derinya geçiş kapısının güneyinde dün akşam saat 19.00 sıralarında eylem yapması ve olay çıkarması gazetelere haber oldu.

12 Ekim 2020 Pazartesi 11:54
Rum basını Derinya’daki olayları kınadı
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Alithia gazetesi “Derinya Barikatında Olaylar… Polis Müdahalesi” başlığıyla aktardığı haberinde, Rum polisinden yapılan açıklamada, siyah giyinmiş ve maskeli olan yaklaşık 250 kişilik bir grubun, Derinya barikatına doğru yürüdüğünün ve polis korkuluklarını kıran eylemcilerin, meşale yakıp işaret fişeği attıklarının kaydedildiğini yazdı.
Gazete, ellerinde Yunan bayrakları bulunan ve “Kıbrıs Yunandır” şeklinde sloganlar atan eylemcilere polisin müdahale ettiğini kaydederek, polisin olaylara müdahale ettiğini ve eylemcilerin 20.00 sıralarında dağıtıldığını belirtti.

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Haberde, polisin soruşturmayı sürdürdüğü, görgü tanıklarından ifade aldığı ve kamera kayıtlarını incelemekte olduğu ifade edildi.
Haber, Fileleftheros’ta “Derinya Barikatında Yakışıksız Davranışlar”; Politis’te “Derinya Barikatında Olaylar”; Haravgi’de “Akılsızlar Sopalarla Derinya Barikatındaki Korkulukları Kırmaya Gitti”.
 

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Son Güncelleme: 12.10.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Derinyadaki OlaylarRum Basını
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