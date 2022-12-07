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Rum basını: Barikata dalan Kıbrıslı Rum 30 gün için hapiste

Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan aracıyla geçen Kıbrıslı Rum'un mahkemeye çıkarılması Rum basınında “Barikata dalan Kıbrıslı Rum 30 gün için hapiste” başlığıyla yer aldı.

07 Aralık 2022 Çarşamba 11:27
Rum basını: Barikata dalan Kıbrıslı Rum 30 gün için hapiste

Ledra Palace Sınır Kapısı’nda “dur” uyarısına uymayıp aracıyla bariyere zarar veren ve dün mahkemeye çıkarılan 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un dün mahkemeye çıkarılması haberi, Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi haberi “İşgal Altındaki Topraklara Aracıyla Geçen Kıbrıslı Rum Sahte Devletin Hapishanesinde” başlığıyla aktarırken 34 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un yargılanana kadar KKTC’deki merkezi cezaevine gönderildiğini yazdı.

Alithia gazetesi “Barikata Dalan Kıbrıslı Rum 30 Gün İçin Hapiste”; Politis gazetesi ise “Bariyeri Kırdı ve İstediği Şekilde Geçti” başlıklarını kullandı.

NE OLMUŞTU?

Pazartesi günü saat 14.15 sıralarında, Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bölgesinden kullanımındaki aracı ile gelen Güney Kıbrıs’ta sakin 34 yaşındaki A.N., diplomatik geçişler için kullanılan Ledra Palas Kara Giriş Kapısı’ndan aracı ile geçmek istemesi üzerine polisin tüm uyarı ve çabalarına rağmen aracını sürüp barikatta bulunan bariyere hasar vererek KKTC’ye kanunuz olarak giriş yaptığı açıklanmıştı.

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