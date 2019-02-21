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Rum Bakanlık ve devlet kurumları internet korsanlarının düzenli saldırısı altında

Rum Bakanlık ve devlet kurumları internet korsanlarının düzenli saldırısı altında

21 Şubat 2019 Perşembe 10:07
Rum Bakanlık ve devlet kurumları internet korsanlarının düzenli saldırısı altında

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın yakın tarihte bir internet korsanı (hacker) saldırısına maruz kaldığı ve saldırı sonucunda bazı üst düzey bilgilerin çalındığı bildirilirken, Rum bakanlık ve kurumlarının maruz kaldığı bu tür saldırıların dün ilgili Rum meclisi komitesinde ele alındığı aktarıldı.
Haravgi gazetesi, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nin dün gerçekleştirdiği toplantıda, Rum bakanlık ve diğer birimlerinin düzenli olarak internet korsanlarının saldırılarına maruz kalmaları ve bu saldırılar karşısında yaşanan teknik ve kurumsal sorunların ele alındığını yazdı.
Gazete, yakın tarihte Rum Dışişleri Bakanlığı’ndaki bazı belgelerin benzer bir saldırı sırasında çalındığını belirterek bu olay sonrasında Rum Dışişleri Bakanlığı, İstihbarat Teşkilatı (KİP) ve bazı birimlerin, merkezi “yönetim-savunma sisteminden” çıkarılarak ayrı tutulmasının gündeme geldiğini aktardı.
Habere göre dünkü toplantıda Rum yetkililer, hackerların saldırılarının çoğunlukla sonuçsuz kaldığı ve zamanında önlendiğini iddia ederek bu konuda AB’yle işbirliği yapıldığını da vurguladılar.
 

Son Güncelleme: 21.02.2019 14:08
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