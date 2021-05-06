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Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler

Sms kaldırıldı, coronapass geldi..

06 Mayıs 2021 Perşembe 12:45
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni tedbirler
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Rum Bakanlar Kurulu, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi çerçevesinde, 10 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak ve ay sonuna kadar devam edecek yeni tedbirleri açıkladı.
Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı yeni kararlara geniş bir şekilde yer verirken ayrıntıların ise bugün düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacağını yazdılar.
Yeni tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağının gece 23:00’ten sabah 05:00’e kadar uygulanacağını yazan gazete çıkış izni için atılan SMS mesajlarının kaldırılacağını, kamu alanlarında, 10 kişiyi aşmayacak şekilde toplanmalara izin verileceğini, evlerde de 10 kişiye kadar kişinin toplanmasına olanak sağlanacağını belirtti. 
Gazete, literatüre yeni giren “Coronapass” ifadesinin, 72 saatlik pcr/hızlı test negatif test sonucu, en azından birinci doz aşıyı olma ve 3 haftalık süreci tamamlama, son 6 ayda hastalığı geçirmek şeklindeki ön koşullar anlamına geldiğini yazdı.
Gazete tedbirler kapsamında ayrıca kiliselerde ve diğer ibadet yerlerinde, 16 Mayıs’a kadar en fazla 50 kişinin yer alması ve Coronapass’ın gösterilmesi gerekliliğinin getirildiğini belirtti. 
Habere göre 16 Mayıs tarihine kadar Coronapass ile çocuklar da dahil olmak üzere kapalı alanlarda en fazla 10 kişinin katılımıyla yemeklerin/akşam yemeklerinin veya diğer düğün etkinliklerinin yapılmasına; 17 Mayıs’tan itibaren dış alanlarda yine Coronapass ile 200 kişiye kadar yemeklerin veya düğün etkinliklerinin düzenlenmesine izin verilirken kokteyller yasaklandı.
Yine Coronapass ile birlikte 1 Haziran’dan itibaren iç mekanlarda yemek/akşam yemeklerinin yapılmasına, 16 Mayıs’a kadar, en fazla 10 kişinin katılımıyla, 17 Mayıs’tan sonra ise 200 kişinin katılımıyla dini törenlerin(düğün, vaftiz ve cenazelerin) yapılmasına izin verildiğini yazan gazete toplu gösterilerin, geçit törenlerinin, konserlerin, festival ve panayırların gerçekleştirilmesi yasağının da devam ettiğini belirtti. 
Gazete, öğretmenlerin de haftalık hızlı test yaptırmaya devam edeceğini, ortaokul, lise öğrencilerinin okula gidecekleri ilk gün olan 10 Mayıs’tan itibaren 72 saatlik geçerliliği olan test sonuçlarını da göstereceklerini yazdı.
Habere göre Coronapass ile birlikte, mağazalar, alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere  kapalı ticari merkezlerin çalışmasına izin verilecek.
Güzellik salonları ve kuaförlerin, Coronapass göstermeksizin  ilgili protokol temelinde çalışmasına olanak tanınacak.

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Coronapass ile birlikte jimnastik salonları, dans okulları ve diğer spor alanlarına ilişkin okulların açılmasına, içeride oturmaksızın bet ve bahis ofislerin tekrar faaliyete geçmesine izin verilirken 16 Mayıs’a kadar kumarhanenin çalışmasına izin verilmedi. 
Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Coronapass Yaşamımıza Girdi” başlığıyla aktarırken, Coronapass’ın nasıl temin edileceği konusunda bugün bir basın toplantısının düzenleneceğini yazdı.
Gazete yeni tedbirler kapsamında kapalı tiyatro, amfi tiyatro, sinema gibi yerlerin en fazla 50 kişi olmak ve Coronapass’ın gösterilmesi kaydıyla faaliyete geçmesine, halk pazarlarının da yüzde 50 kapasite ile açılmasına, yüzme havuzlarının spor maksatlı açılmasına  izin verildiğini belirtti. 
Habere göre lunapark, termal parklar, park, oyun alanları ise kapalı kalmaya devam edecek.


AŞILAMA 
Öte yandan Alithia gazetesi aşılama programının gecikme yaşanmaksızın hızlı bir şekilde devam ettiğini yazdı.
Fileleftheros gazetesi ise Rum Eczacılık Dairesi yetkilisinin açıklamasına dayanarak Güney Kıbrıs’ta koronavirüs aşısı olan kişilerde pıhtılaşma şikayetinde bulunan kişi sayısının 3 olduğunu ancak bunların bilimsel olarak aşıyla ilişkilendirilmediğini belirtti. 
Gazete, bu 3 aşıdan 2’sinin AstraZenaca, diğerinin ise Pfizer/BionTech aşısı olduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki toplam 300 bini (ilk aşılamayla birlikte) aşkın aşıdan sadece 149 kişinin istenmeyen yan etki görüldüğünü, bunlardan 123’nün hafif veya orta dereceli yan etki, geriye kalanların ise ciddi yan etki olduğunu belirtti.      
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Son Güncelleme: 06.05.2021 14:37
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