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Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu’nun dün, ülkede beş kişide görülen “Omicron” varyantı ve vakalardaki artış nedeniyle 9 yeni tedbir açıkladığı bildirildi.

14 Aralık 2021 Salı 12:50
Rum Bakanlar Kurulu'ndan yeni kararlar

Alithia gazetesi, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın açıkladığı yeni tedbirlere göre 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanmasına 16 Aralık’tan itibaren başlanacağını ve aşılamanın randevuyla yapılacağını yazdı.

Gazete, yeni tedbirlere göre 15 Aralık 2021 - 15 Ocak 2022 tarihleri aralığında pozitif vakalarla yakın temaslı olan kişilere ilk 72 saat içerisinde hızlı test, yedinci gün de PCR testi yapılacağını; üçüncü doz aşısını yaptırmış kişilerin ise bu uygulamadan muaf tutulacağını kaydetti.

Yeni tedbirlere göre, yarından itibaren “Omicron” veya gelecekteki diğer varyantların tespit edildiği kişiler, temaslılarıyla birlikte aşılı olup olmadıklarına bakılmaksızın zorunlu karantinaya tabi olacak. “Omicron” varyantının bulaştığı kişiler ve temaslıları, Sağlık Bakanlığı’nın göstereceği yerlerde karantinada olacak.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun 15 Ocak 2022’de yeniden toplanarak çift doz aşısının üzerinden 7 ay geçmiş ve üçüncü doz aşısını yaptırmamış kişilerin SafePass’ının iptal edilmesiyle ilgili kararı yeniden gözden geçireceğini ve 18 Aralık’tan itibaren, çift doz aşılı olup son dozun üzerinden 7 ay süre geçmiş kişilere SafePass’ının geçerli olabilmesi için son 72 saat içinde yaptırılmış PCR veya son 48 saat içerisinde yaptırılmış hızlı test beyan etmesi gerekeceğini yazdı.

Yeni tedbirlere göre aşılanması sakıncalı olduğu kurul kararıyla belirlenmiş kişilere SafePass gösterme zorunluluğu kaldırılırken, bu kişilerin Sağlık Bakanlığı’ndan özel bir kart almaları ve haftalık olarak hızlı test/PCR testi yaptırmaları gerekli olacak.

Bakanlar Kurulu, Covid-19 ile daha etkin mücadele için yarından itibaren düğünler ve vaftiz törenleri gibi sosyal etkinliklerle otellerin içerisinde bulunan eğlence merkezlerine en azından bir doz aşısını yaptırmış olan ve negatif Covid-19 test sonucu beyan eden kişilerin girmesine izin verilmesini kararlaştırdı. Çift doz aşılı kişilerden Covid-19 test sonucu talep edilmeyeceği; ancak son aşısının üzerinden 7 ay geçmişse, bu kişilerin de negatif test sonucu beyan etmeleri gerektiği ifade edildi.

NOEL KUTLAMALARI YASAK

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Yeni kararlara göre ayrıca, sağlık protokollerine uyulacak olsa bile şirketler, örgütler ve derneklerin düzenleyeceği Noel kutlamaları yasaklandı.

Yurtdışından Güney Kıbrıs’a gidecek yolcular içinse, ülkeye girişlerinden 72 saat geçtikten sonra Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirildi. Bu testlerin yolculara ücretsiz yapılacağı kaydedilirken, üç doz aşılı olan kişilerin bu uygulamadan muaf tutulacağı ifade edildi.

Gazete, son karara göre ise üçüncü doz Covid-19 aşısının, ikinci dozun üzerinden 5 ay iki hafta geçtikten sonra yaptırılabileceğini yazdı.

EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUKLARINI OKULA GÖNDERMEYEN AİLELERİ POLİSE ŞİKAYET EDİYOR

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Eğitim Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla çocuklarını okula göndermeyen aileleri polise şikayet ettiğini yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yasa gereği 15 yaşına kadar zorunlu eğitim olduğunu ve bakanlığın, aileleri polise şikayet etme hakkının bulunduğunu kaydetti.

Son haftalarda polisin eline ulaşan bu yöndeki şikayetlerin hiç de az olmadığını belirten gazete, okul idarelerinin eksik öğrencilerin kaydını tutarak bakanlığa bildirdiklerini; bakanlığın da durumu polise şikayet ettiğini yazdı.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 13:53
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