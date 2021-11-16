banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
15 Kasım özel çekilişi yapıldı
15 Kasım çekilişi yapıldı
Meteoroloji'den uyarı
Meteoroloji'den uyarı
Araç kayıt bugün kapalı
Araç kayıt bugün kapalı
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi çizmeli!
Eski-Yeni başbakan artık bir çizgi...
banner404

Rum Bakanlar Kurulu'ndan 18 yaş ve üzerine 3’üncü doz aşıya onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin aşı süreçlerini tamamladıktan 6 ay sonra üçüncü doz Covid-19 aşısı olmasına onay verdiği belirtildi. 

16 Kasım 2021 Salı 13:30
Rum Bakanlar Kurulu'ndan 18 yaş ve üzerine 3’üncü doz aşıya onay

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin, 2 doz Pfizer/Biontech, AstraZenaca ve Moderna veya tek doz Johnson aşı yaptırmalarının üzerinden 6 ay geçmesinin ardından 3’üncü doz aşı olmalarına olanak sağlayan öneriyi onayladığını yazdı.


BAZI ÜLKE KATEGORİLERİ DEĞİŞTİ 
Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum Sağlık Bakanlığının, ülkelerin epidemiyolojik verileri temelinde güncelleme yaptığı listede bazı ülkelerin kategorilerini değiştirdiğini yazdı.

banner341
Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı 3 ülke ile ilgili güncelleme yaparken, bu değişiklikler 18 Kasım itibarıyla geçerli olacak.
Buna göre Malta yeşil kategoriden turuncuya, İsrail kırmızıdan turuncuya, Andora ise turuncudan  kırmızı kategoriye alındı.


 

banner360
Son Güncelleme: 16.11.2021 15:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Scooter yasası hazır
Scooter yasası hazır
Greko burnundaki antenler tarih oldu
Greko burnundaki antenler tarih oldu
Rum taksiciler, greve gidiyor
Rum taksiciler, greve gidiyor
Phileleftheros, Crans Montana tutanaklarını yorumlamaya devam ediyor
Phileleftheros, Crans Montana tutanaklarını yorumlamaya devam ediyor
Stefanu Avrupa Parlamentosu temaslarını sürdürüyor
Stefanu Avrupa Parlamentosu temaslarını sürdürüyor
KKTC’nin kuruluşunu kınadılar
KKTC’nin kuruluşunu kınadılar
Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri konusunda “seçenekler belgesi” tartışması
Türkiye’nin Maraş’taki faaliyetleri konusunda “seçenekler belgesi” tartışması
Güney Kıbrıs’ta 354 yeni koronavirüs vakası saptandı
Güney Kıbrıs’ta 354 yeni koronavirüs vakası saptandı
Klerides anıldı
Klerides anıldı
Güney Kıbrıs Kovid’le mücadele için ek bütçe talep etti
Güney Kıbrıs Kovid’le mücadele için ek bütçe talep etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim